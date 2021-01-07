وأجرى عدد 9044 فحصًا مخبريًّا للزواج الصحي؛ فيما نفّذ بنك الدم الإقليمي عدد 26 حملة للتبرع بالدم؛ وذلك خلال عام 2020م، كما بلغ إجمالي عدد المتبرعين بالدم 3105 متبرعين، وتم إجراء عدد 60501 فحص للمتبرعين.

أكدت صحة حائل أن المختبر الإقليمي أجرى 78 ألف فحص مخبري للحالات المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد-19؛ وذلك منذ بداية الجائحة.

حائل.. 78 ألف فحص مخبري لكورونا في المختبر الإقليمي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-07 أكدت صحة حائل أن المختبر الإقليمي أجرى 78 ألف فحص مخبري للحالات المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد-19؛ وذلك منذ بداية الجائحة. وأجرى عدد 9044 فحصًا مخبريًّا للزواج الصحي؛ فيما نفّذ بنك الدم الإقليمي عدد 26 حملة للتبرع بالدم؛ وذلك خلال عام 2020م، كما بلغ إجمالي عدد المتبرعين بالدم 3105 متبرعين، وتم إجراء عدد 60501 فحص للمتبرعين.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 01:22 PM

حائل.. 78 ألف فحص مخبري لكورونا في المختبر الإقليمي منذ بداية الجائحة وأجرى 9044 فحصًا مخبريًّا للزواج الصحي





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أكدت صحة حائل أن المختبر الإقليمي أجرى 78 ألف فحص مخبري للحالات المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد-19؛ وذلك منذ بداية الجائحة.

وأجرى عدد 9044 فحصًا مخبريًّا للزواج الصحي؛ فيما نفّذ بنك الدم الإقليمي عدد 26 حملة للتبرع بالدم؛ وذلك خلال عام 2020م، كما بلغ إجمالي عدد المتبرعين بالدم 3105 متبرعين، وتم إجراء عدد 60501 فحص للمتبرعين.