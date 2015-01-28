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المغرب .. حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا

أطلقت المغرب اليوم حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أن وصلت الدفعات الأولى من اللقاح من الهند والصين.

وأشرف على عملية إعطاء الانطلاقة لهذه الحملة بمدينة فاس، العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي تلقى بالمناسبة أول جرعة من التطعيم.

لقاح كورونا المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب .. حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا
سبق

أطلقت المغرب اليوم حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أن وصلت الدفعات الأولى من اللقاح من الهند والصين.

وأشرف على عملية إعطاء الانطلاقة لهذه الحملة بمدينة فاس، العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي تلقى بالمناسبة أول جرعة من التطعيم.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
10:01 PM
اخر تعديل
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
10:47 PM

المغرب .. حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أطلقت المغرب اليوم حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أن وصلت الدفعات الأولى من اللقاح من الهند والصين.

وأشرف على عملية إعطاء الانطلاقة لهذه الحملة بمدينة فاس، العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي تلقى بالمناسبة أول جرعة من التطعيم.

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