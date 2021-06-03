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محافظ الزلفي يلتقي رئيس دائرة النيابة العامة الجديد "آل عمار"

بحثا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتذليل معوقات سير العمل

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة، رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة خالد بن مشنان آل مبارك آل عمار، بمناسبة تكليفه أخيرًا.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتذليل كل المعوقات التي تؤثر على سير العمل.

وفي ختام اللقاء، أعرب آل عمار عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه هذه الثقة.

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محافظ الزلفي يلتقي رئيس دائرة النيابة العامة الجديد "آل عمار"
سبق

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة، رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة خالد بن مشنان آل مبارك آل عمار، بمناسبة تكليفه أخيرًا.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتذليل كل المعوقات التي تؤثر على سير العمل.

وفي ختام اللقاء، أعرب آل عمار عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه هذه الثقة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:48 PM

محافظ الزلفي يلتقي رئيس دائرة النيابة العامة الجديد "آل عمار"

بحثا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتذليل معوقات سير العمل

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فلاح الجوفان - الزلفي
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التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة، رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة خالد بن مشنان آل مبارك آل عمار، بمناسبة تكليفه أخيرًا.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتذليل كل المعوقات التي تؤثر على سير العمل.

وفي ختام اللقاء، أعرب آل عمار عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه هذه الثقة.

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