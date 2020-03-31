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جامعة جازان تجهز مركزاً طبياً لمواجهة كورونا بطاقة استيعابية تصل لـ220 سريراً

ضمن تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية

أعلن المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة جازان الدكتور مدني آل عيسى، عن تواصل أعمال تجهيز مركز طبي لطوارىء كورونا بطاقة 220 سريراً، استشعاراً من الجامعة للمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وانطلاقاً من جهودها في تحقيق الأمن الصحي بالمنطقة، باستثمار كوادرها من أساتذة وممارسين وطلبة الكليات الصحية، وبالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

وأكد الدكتور "مدني" أن العمل والإعداد لتجهيز المركز الطبي جارٍ منذ بداية شهر فبراير تنفيذاً لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتسخير الجامعة لكافة الإمكانات البشرية والمادية ومرافقها الإنشائية لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بجازان.

ونوه "آل عيسى" بمتابعة وإشراف مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، للجهود المبذولة من فرق العمل المكلفة بتجهيز المركز الطبي.

وأشاد بمستوى التواصل المباشر والتنسيق الكبير بين الجامعة ومديرية الشؤون الصحية بجازان، مضيفاً أن "المركز الطبي سيكون متاحاً وفق التنسيق مع صحة جازان وخططها الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، وبما يعزز من تكامل الجهود والأدوار الحكومية".

جازان جامعة جازان صحة جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تجهز مركزاً طبياً لمواجهة كورونا بطاقة استيعابية تصل لـ220 سريراً
سبق

أعلن المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة جازان الدكتور مدني آل عيسى، عن تواصل أعمال تجهيز مركز طبي لطوارىء كورونا بطاقة 220 سريراً، استشعاراً من الجامعة للمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وانطلاقاً من جهودها في تحقيق الأمن الصحي بالمنطقة، باستثمار كوادرها من أساتذة وممارسين وطلبة الكليات الصحية، وبالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

وأكد الدكتور "مدني" أن العمل والإعداد لتجهيز المركز الطبي جارٍ منذ بداية شهر فبراير تنفيذاً لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتسخير الجامعة لكافة الإمكانات البشرية والمادية ومرافقها الإنشائية لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بجازان.

ونوه "آل عيسى" بمتابعة وإشراف مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، للجهود المبذولة من فرق العمل المكلفة بتجهيز المركز الطبي.

وأشاد بمستوى التواصل المباشر والتنسيق الكبير بين الجامعة ومديرية الشؤون الصحية بجازان، مضيفاً أن "المركز الطبي سيكون متاحاً وفق التنسيق مع صحة جازان وخططها الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، وبما يعزز من تكامل الجهود والأدوار الحكومية".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:14 PM

جامعة جازان تجهز مركزاً طبياً لمواجهة كورونا بطاقة استيعابية تصل لـ220 سريراً

ضمن تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية

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فهد كاملي - جازان
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أعلن المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة جازان الدكتور مدني آل عيسى، عن تواصل أعمال تجهيز مركز طبي لطوارىء كورونا بطاقة 220 سريراً، استشعاراً من الجامعة للمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وانطلاقاً من جهودها في تحقيق الأمن الصحي بالمنطقة، باستثمار كوادرها من أساتذة وممارسين وطلبة الكليات الصحية، وبالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

وأكد الدكتور "مدني" أن العمل والإعداد لتجهيز المركز الطبي جارٍ منذ بداية شهر فبراير تنفيذاً لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتسخير الجامعة لكافة الإمكانات البشرية والمادية ومرافقها الإنشائية لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بجازان.

ونوه "آل عيسى" بمتابعة وإشراف مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، للجهود المبذولة من فرق العمل المكلفة بتجهيز المركز الطبي.

وأشاد بمستوى التواصل المباشر والتنسيق الكبير بين الجامعة ومديرية الشؤون الصحية بجازان، مضيفاً أن "المركز الطبي سيكون متاحاً وفق التنسيق مع صحة جازان وخططها الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، وبما يعزز من تكامل الجهود والأدوار الحكومية".

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