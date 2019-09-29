"مدني جدة" يسيطر على 75 % من حريق قطار الحرمين

26 فِرقة إطفاء وإنقاذ وطيران الأمن شاركت في إخماد النيران

نجح رجال الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة في السيطرة على 75 % من حادث قطار الحرمين الذي اندلعت به النيران بعد ظُهر أمس الأحد. وشاركت أكثر من 26 فرقة إطفاء وإنقاذ، إضافة إلى طيران الأمن، التي أسهمت في إخماد ألسنة النيران التي كانت تتصاعد.

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"المدني" يسيطر على 50 % من الحريق وجارٍ العمل على مكافحة ألسنة النيران

الهلال الأحمر ينقل ويعالج 11 مصابًا من جراء حريق قطار الحرمين بجدة

كشف الهلال الأحمر السعودي أن تسع فرق إسعافية شاركت في نقل وعلاج المصابين من جراء الحريق الذي اندلع ظُهر اليوم في سقف الدور الرابع بمحطة قطار الحرمين.

وقال عبدالله أبوزيد، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، إنه تم إسعاف 11 حالة، كانت تعاني اختناقًا بسيطًا، فيما تم نقل خمس حالات منها فقط للمستشفى، وعولجت 6 حالات في الموقع، وذلك بوجود القائد الميداني نايف الغامدي.

على صعيد ذي صلة، قالت لـ"سبق" مصادر إن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنوا حتى الآن من السيطرة على أكثر من 50 %، وجارٍ العمل على مكافحة ألسنة النيران.