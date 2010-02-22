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تمديد فترة عمل مركز الاتصال في مجلس الضمان الصحي

من أجل مواصلة استقبال مكالمات العملاء الهاتفية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تمديد فترة عمل مركز الاتصال لتصبح طوال الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، من أجل استقبال مكالمات العملاء الهاتفية.

ويسعى المجلس من خلال تمديد فترة عمل مركز الاتصال إلى تعزيز خدمة المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، حيث إن المركز يخدم بشكل رئيس المؤمن لهم من خلال الرد على استفساراتهم، والتعامل معها بحسب الآلية والنظام المتبع.

ويدرس المجلس زيادة اللغات في مركز الاتصال إلى خمس لغات، خاصة وأن 70% من المؤمن لهم في نظام التأمين الصحي الخاص غير سعوديين، ويتم استقبال اتصالاتهم بثلاث لغات "العربية، الإنجليزية والأوردو"، خلال الأيام من السبت إلى الخميس في الأوقات من الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساءً، فيما تستقبل الاتصالات في يوم الجمعة من الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً.


من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي حرص المجلس على فتح جميع قنواته لتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن مركز الاتصال يعد أحد أهم القنوات التي يتواصل من خلالها أطراف العلاقة التأمينية من المستفيدين المؤمن لهم وأصحاب العمل مع المجلس، بالإضافة إلى مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وتمديد أوقات العمل جاء من باب الحرص على استفادة المؤمن لهم وأصحاب العمل من خدمات مركز الاتصال والرد على الاستفسارات المطروحة".

وأوضح "القصبي" أن الإحصاءات الرقمية تؤكد أن نسبة رضاء العملاء المتصلين بمركز الاتصال في المجلس خلال العام 2020، بلغت 94%، كما ارتفعت نسبة مستوى الخدمة إلى 97%.

ولفت إلى توفر قنوات التواصل مع المجلس على مدار الساعة وفي مقدمتها تطبيق المجلس المتوفر على الأجهزة الذكية، لتحفيز التحول الرقمي واستخدام التقنية في إيجاد حلول مبتكرة وفعالة، بالإضافة إلى بقية القنوات الأخرى على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل.

الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد فترة عمل مركز الاتصال في مجلس الضمان الصحي
سبق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تمديد فترة عمل مركز الاتصال لتصبح طوال الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، من أجل استقبال مكالمات العملاء الهاتفية.

ويسعى المجلس من خلال تمديد فترة عمل مركز الاتصال إلى تعزيز خدمة المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، حيث إن المركز يخدم بشكل رئيس المؤمن لهم من خلال الرد على استفساراتهم، والتعامل معها بحسب الآلية والنظام المتبع.

ويدرس المجلس زيادة اللغات في مركز الاتصال إلى خمس لغات، خاصة وأن 70% من المؤمن لهم في نظام التأمين الصحي الخاص غير سعوديين، ويتم استقبال اتصالاتهم بثلاث لغات "العربية، الإنجليزية والأوردو"، خلال الأيام من السبت إلى الخميس في الأوقات من الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساءً، فيما تستقبل الاتصالات في يوم الجمعة من الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً.


من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي حرص المجلس على فتح جميع قنواته لتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن مركز الاتصال يعد أحد أهم القنوات التي يتواصل من خلالها أطراف العلاقة التأمينية من المستفيدين المؤمن لهم وأصحاب العمل مع المجلس، بالإضافة إلى مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وتمديد أوقات العمل جاء من باب الحرص على استفادة المؤمن لهم وأصحاب العمل من خدمات مركز الاتصال والرد على الاستفسارات المطروحة".

وأوضح "القصبي" أن الإحصاءات الرقمية تؤكد أن نسبة رضاء العملاء المتصلين بمركز الاتصال في المجلس خلال العام 2020، بلغت 94%، كما ارتفعت نسبة مستوى الخدمة إلى 97%.

ولفت إلى توفر قنوات التواصل مع المجلس على مدار الساعة وفي مقدمتها تطبيق المجلس المتوفر على الأجهزة الذكية، لتحفيز التحول الرقمي واستخدام التقنية في إيجاد حلول مبتكرة وفعالة، بالإضافة إلى بقية القنوات الأخرى على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:33 PM

تمديد فترة عمل مركز الاتصال في مجلس الضمان الصحي

من أجل مواصلة استقبال مكالمات العملاء الهاتفية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تمديد فترة عمل مركز الاتصال لتصبح طوال الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، من أجل استقبال مكالمات العملاء الهاتفية.

ويسعى المجلس من خلال تمديد فترة عمل مركز الاتصال إلى تعزيز خدمة المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، حيث إن المركز يخدم بشكل رئيس المؤمن لهم من خلال الرد على استفساراتهم، والتعامل معها بحسب الآلية والنظام المتبع.

ويدرس المجلس زيادة اللغات في مركز الاتصال إلى خمس لغات، خاصة وأن 70% من المؤمن لهم في نظام التأمين الصحي الخاص غير سعوديين، ويتم استقبال اتصالاتهم بثلاث لغات "العربية، الإنجليزية والأوردو"، خلال الأيام من السبت إلى الخميس في الأوقات من الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساءً، فيما تستقبل الاتصالات في يوم الجمعة من الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً.


من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي حرص المجلس على فتح جميع قنواته لتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن مركز الاتصال يعد أحد أهم القنوات التي يتواصل من خلالها أطراف العلاقة التأمينية من المستفيدين المؤمن لهم وأصحاب العمل مع المجلس، بالإضافة إلى مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وتمديد أوقات العمل جاء من باب الحرص على استفادة المؤمن لهم وأصحاب العمل من خدمات مركز الاتصال والرد على الاستفسارات المطروحة".

وأوضح "القصبي" أن الإحصاءات الرقمية تؤكد أن نسبة رضاء العملاء المتصلين بمركز الاتصال في المجلس خلال العام 2020، بلغت 94%، كما ارتفعت نسبة مستوى الخدمة إلى 97%.

ولفت إلى توفر قنوات التواصل مع المجلس على مدار الساعة وفي مقدمتها تطبيق المجلس المتوفر على الأجهزة الذكية، لتحفيز التحول الرقمي واستخدام التقنية في إيجاد حلول مبتكرة وفعالة، بالإضافة إلى بقية القنوات الأخرى على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل.

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