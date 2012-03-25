مصر تسجل 641 إصابة بكورونا و430 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و40 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 197350؛ من ضمنهم 151444 حالة تم شفاؤها، و11720 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 100.276؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.709.