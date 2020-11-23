مجلس الغرف.. اللجنة الصناعية تنتخب آل الشيخ رئيسًا والطيار والراجحي نائبيْن

جرت العملية الانتخابية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا

انتخبت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد آل الشيخ رئيسًا لها، ورائد بن سعود الطيار ونايف بن عبدالمحسن الراجحي نائبيْن للرئيس، للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ- 1444هـ).

وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا؛ وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الصناعية من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

ونوّه "آل الشيخ" بأهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الصناعة بالمملكة، يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها.

وبيّن أن الصناعة تُعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى ما أثبتته جائحة كورونا من أهمية الاعتماد على الصناعة الوطنية وما لعبته من دور خلال هذه الأزمة.