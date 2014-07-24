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مسالخ أمانة جدة تستقبل 26196 ذبيحة على مدى 4 أيام متتالية

شهدت سهولة في حركتَي الدخول والخروج.. مع التقيُّد بالاحترازات

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي 1442هـ، 26196 ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ على مدى أربعة أيام متتالية، بمعدل بلغ نحو 550 ذبيحة في الساعة، وتوزعت المذبوحات وفق تقرير إدارة المسالخ بأمانة جدة على مسلخ جدة الرئيس؛ إذ استقبل 16527 أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام المركزي 7295 أضحية، كما تم ذبح 2374 أضحية في مسلخ السبيل.

وقال مدير إدارة المسالخ رائد المطيري: عدد المذبوحات من الأغنام في أيام العيد بلغ 25476 ذبيحة، ومن الأبقار 514 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 206 رؤوس من الإبل، كما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إتلاف كلي لتسع ذبائح غير صالحة للاستهلاك، وإتلاف جزئي لـ 59 ذبيحة.

وشهدت المسالخ النظامية سهولة تامة في حركتَي الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الدوريات الأمنية، حيث وضعت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسالخ خطة شاملة.

واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية واعتماد مسارات تنظيمية وفق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي.

وتم تخصيص مسلخ نسائي، وقسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسالخ أمانة جدة تستقبل 26196 ذبيحة على مدى 4 أيام متتالية
سبق

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي 1442هـ، 26196 ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ على مدى أربعة أيام متتالية، بمعدل بلغ نحو 550 ذبيحة في الساعة، وتوزعت المذبوحات وفق تقرير إدارة المسالخ بأمانة جدة على مسلخ جدة الرئيس؛ إذ استقبل 16527 أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام المركزي 7295 أضحية، كما تم ذبح 2374 أضحية في مسلخ السبيل.

وقال مدير إدارة المسالخ رائد المطيري: عدد المذبوحات من الأغنام في أيام العيد بلغ 25476 ذبيحة، ومن الأبقار 514 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 206 رؤوس من الإبل، كما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إتلاف كلي لتسع ذبائح غير صالحة للاستهلاك، وإتلاف جزئي لـ 59 ذبيحة.

وشهدت المسالخ النظامية سهولة تامة في حركتَي الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الدوريات الأمنية، حيث وضعت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسالخ خطة شاملة.

واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية واعتماد مسارات تنظيمية وفق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي.

وتم تخصيص مسلخ نسائي، وقسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
12:52 PM

مسالخ أمانة جدة تستقبل 26196 ذبيحة على مدى 4 أيام متتالية

شهدت سهولة في حركتَي الدخول والخروج.. مع التقيُّد بالاحترازات

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عبدالله الراجحي - جدة
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استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي 1442هـ، 26196 ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ على مدى أربعة أيام متتالية، بمعدل بلغ نحو 550 ذبيحة في الساعة، وتوزعت المذبوحات وفق تقرير إدارة المسالخ بأمانة جدة على مسلخ جدة الرئيس؛ إذ استقبل 16527 أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام المركزي 7295 أضحية، كما تم ذبح 2374 أضحية في مسلخ السبيل.

وقال مدير إدارة المسالخ رائد المطيري: عدد المذبوحات من الأغنام في أيام العيد بلغ 25476 ذبيحة، ومن الأبقار 514 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 206 رؤوس من الإبل، كما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إتلاف كلي لتسع ذبائح غير صالحة للاستهلاك، وإتلاف جزئي لـ 59 ذبيحة.

وشهدت المسالخ النظامية سهولة تامة في حركتَي الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الدوريات الأمنية، حيث وضعت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسالخ خطة شاملة.

واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية واعتماد مسارات تنظيمية وفق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي.

وتم تخصيص مسلخ نسائي، وقسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

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