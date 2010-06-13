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قادماً من الهلال.. الفيحاء يوقع مع فلاتة لموسمين

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات انتقال لاعب نادي الهلال السابق مهند فلاتة بعقد احترافي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وكان فلاتة (23 سنة) انضم لنادي الفيحاء الموسم الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة.

وقدم رئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب شكره لإدارة نادي الهلال على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب.

من جانبه أكد فلاتة أنه فضل التوقيع للفيحاء من بين عدة عروض تلقاها من أندية أخرى، وذلك نظير ما وجده من تعامل مميز من قبل إدارة الفيحاء خلال الموسم الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادماً من الهلال.. الفيحاء يوقع مع فلاتة لموسمين
سبق

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات انتقال لاعب نادي الهلال السابق مهند فلاتة بعقد احترافي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وكان فلاتة (23 سنة) انضم لنادي الفيحاء الموسم الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة.

وقدم رئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب شكره لإدارة نادي الهلال على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب.

من جانبه أكد فلاتة أنه فضل التوقيع للفيحاء من بين عدة عروض تلقاها من أندية أخرى، وذلك نظير ما وجده من تعامل مميز من قبل إدارة الفيحاء خلال الموسم الماضي.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:59 PM

قادماً من الهلال.. الفيحاء يوقع مع فلاتة لموسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات انتقال لاعب نادي الهلال السابق مهند فلاتة بعقد احترافي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وكان فلاتة (23 سنة) انضم لنادي الفيحاء الموسم الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة.

وقدم رئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب شكره لإدارة نادي الهلال على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب.

من جانبه أكد فلاتة أنه فضل التوقيع للفيحاء من بين عدة عروض تلقاها من أندية أخرى، وذلك نظير ما وجده من تعامل مميز من قبل إدارة الفيحاء خلال الموسم الماضي.

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