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"كفالة" تبحث أطر التعاون مع منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين

ناقشت الفرص الواعدة لرواد ورائدات الأعمال في المملكة

التقى مدير عام برنامج ضمان التمويل "كفالة" همام هاشم، السفير الفخري للصناعة السعودية ومؤسس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين المهندس جاسم الشمري، للتباحث حول الفرص الواعدة لرواد ورائدات الأعمال من الصناعيين والمصدرين التي يتيحها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

ويأتي ذلك عبر المنتجات والبرامج التمويلية التي تقدمها جهات التمويل المتعاونة مع ضمان التمويل كفالة، كما ناقش البرنامج التعاون حول أن تكون منصة (ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين) كقناة رائدة في مشاركة المعرفة والخبرة لكل ما يهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعي عبر نخبة من المتخصصين الأعضاء في المنصة لدعم الازدهار في قطاع الصناعة والتصدير.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم "الشمري" بدرع كفالة لجهوده الملحوظة وجهود أعضاء منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين في دعم الصناعة السعودية.

وأعرب المهندس "الشمري" عن شكره لبرنامج "كفالة" على هذا التكريم واللفتة الجميلة، والتي ستكون حافزًا لبذل المزيد من العطاء، مثمناً دعم القيادة الحكيمة وتوفير كافة الممكنات ضمن المنظومة الحكومية لتطوير بيئة صناعتنا الوطنية.

يذكر أن مِنصَّة مُلتقى الصناعيين والمُصدِّرين السّعوديّين هي أول مِنصّة تطوعية Think Tank for Saudi Industry والتي جاءت متزامنة مع بواكير إطلاق الرؤية المباركة ٢٠٣٠، على يد مهندسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم وتمكين القطاع الصناعي والتصديري، لتكون المملكة البلد الأقوى في العالم كقوة صناعية رائدة والطاقة المتكاملة والخدمات اللوجستية المتميزة، والتي لم تتأثر بالجائحة.

وتعدّ المنصة مٌلتقى لتبادل وطرح المرئيات والمقترحات بين مختلف الصناعيين، والرؤساء التنفيذيّين الصناعيين والاقتصاديين، ومن جميع قطاعات الصناعة الوطنيّة، كما تحتوي المنصّة على شرائح مختلفة من أصحاب القرار ومسؤولين من وزارات ودوائر المملكة العربية السعودية.

وتوفِّر المنصَّة التي تأسَّست في ١١ فبراير عام ٢٠١٦ فُرصة ثمينة للتواصل بين التّنفيذيّين من القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تتيح المجال للنقاش المفتوح وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل وإيجاد حلول لتحدِّيات السوق وخدمة مبادئ رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفالة" تبحث أطر التعاون مع منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين
سبق

التقى مدير عام برنامج ضمان التمويل "كفالة" همام هاشم، السفير الفخري للصناعة السعودية ومؤسس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين المهندس جاسم الشمري، للتباحث حول الفرص الواعدة لرواد ورائدات الأعمال من الصناعيين والمصدرين التي يتيحها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

ويأتي ذلك عبر المنتجات والبرامج التمويلية التي تقدمها جهات التمويل المتعاونة مع ضمان التمويل كفالة، كما ناقش البرنامج التعاون حول أن تكون منصة (ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين) كقناة رائدة في مشاركة المعرفة والخبرة لكل ما يهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعي عبر نخبة من المتخصصين الأعضاء في المنصة لدعم الازدهار في قطاع الصناعة والتصدير.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم "الشمري" بدرع كفالة لجهوده الملحوظة وجهود أعضاء منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين في دعم الصناعة السعودية.

وأعرب المهندس "الشمري" عن شكره لبرنامج "كفالة" على هذا التكريم واللفتة الجميلة، والتي ستكون حافزًا لبذل المزيد من العطاء، مثمناً دعم القيادة الحكيمة وتوفير كافة الممكنات ضمن المنظومة الحكومية لتطوير بيئة صناعتنا الوطنية.

يذكر أن مِنصَّة مُلتقى الصناعيين والمُصدِّرين السّعوديّين هي أول مِنصّة تطوعية Think Tank for Saudi Industry والتي جاءت متزامنة مع بواكير إطلاق الرؤية المباركة ٢٠٣٠، على يد مهندسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم وتمكين القطاع الصناعي والتصديري، لتكون المملكة البلد الأقوى في العالم كقوة صناعية رائدة والطاقة المتكاملة والخدمات اللوجستية المتميزة، والتي لم تتأثر بالجائحة.

وتعدّ المنصة مٌلتقى لتبادل وطرح المرئيات والمقترحات بين مختلف الصناعيين، والرؤساء التنفيذيّين الصناعيين والاقتصاديين، ومن جميع قطاعات الصناعة الوطنيّة، كما تحتوي المنصّة على شرائح مختلفة من أصحاب القرار ومسؤولين من وزارات ودوائر المملكة العربية السعودية.

وتوفِّر المنصَّة التي تأسَّست في ١١ فبراير عام ٢٠١٦ فُرصة ثمينة للتواصل بين التّنفيذيّين من القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تتيح المجال للنقاش المفتوح وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل وإيجاد حلول لتحدِّيات السوق وخدمة مبادئ رؤية المملكة 2030.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:03 PM

"كفالة" تبحث أطر التعاون مع منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين

ناقشت الفرص الواعدة لرواد ورائدات الأعمال في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى مدير عام برنامج ضمان التمويل "كفالة" همام هاشم، السفير الفخري للصناعة السعودية ومؤسس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين المهندس جاسم الشمري، للتباحث حول الفرص الواعدة لرواد ورائدات الأعمال من الصناعيين والمصدرين التي يتيحها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

ويأتي ذلك عبر المنتجات والبرامج التمويلية التي تقدمها جهات التمويل المتعاونة مع ضمان التمويل كفالة، كما ناقش البرنامج التعاون حول أن تكون منصة (ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين) كقناة رائدة في مشاركة المعرفة والخبرة لكل ما يهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعي عبر نخبة من المتخصصين الأعضاء في المنصة لدعم الازدهار في قطاع الصناعة والتصدير.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم "الشمري" بدرع كفالة لجهوده الملحوظة وجهود أعضاء منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين في دعم الصناعة السعودية.

وأعرب المهندس "الشمري" عن شكره لبرنامج "كفالة" على هذا التكريم واللفتة الجميلة، والتي ستكون حافزًا لبذل المزيد من العطاء، مثمناً دعم القيادة الحكيمة وتوفير كافة الممكنات ضمن المنظومة الحكومية لتطوير بيئة صناعتنا الوطنية.

يذكر أن مِنصَّة مُلتقى الصناعيين والمُصدِّرين السّعوديّين هي أول مِنصّة تطوعية Think Tank for Saudi Industry والتي جاءت متزامنة مع بواكير إطلاق الرؤية المباركة ٢٠٣٠، على يد مهندسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم وتمكين القطاع الصناعي والتصديري، لتكون المملكة البلد الأقوى في العالم كقوة صناعية رائدة والطاقة المتكاملة والخدمات اللوجستية المتميزة، والتي لم تتأثر بالجائحة.

وتعدّ المنصة مٌلتقى لتبادل وطرح المرئيات والمقترحات بين مختلف الصناعيين، والرؤساء التنفيذيّين الصناعيين والاقتصاديين، ومن جميع قطاعات الصناعة الوطنيّة، كما تحتوي المنصّة على شرائح مختلفة من أصحاب القرار ومسؤولين من وزارات ودوائر المملكة العربية السعودية.

وتوفِّر المنصَّة التي تأسَّست في ١١ فبراير عام ٢٠١٦ فُرصة ثمينة للتواصل بين التّنفيذيّين من القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تتيح المجال للنقاش المفتوح وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل وإيجاد حلول لتحدِّيات السوق وخدمة مبادئ رؤية المملكة 2030.

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