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صور.. "رسم بانورامي" نادر للكعبة في مزاد عالمي

يظهر تفاصيل للمنازل المحيطة بمكة وأسطحها

ضمن مزادها الإلكتروني الذي يقام حالياً ويختتم يوم 13 مايو الجاري، قدمت مزادات "سوذبيز" البريطانية مجموعة من الرسومات والخرائط والكتب التي ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أمس الإثنين، يستعرض الخبير في الدار، ريتشارد فاتوريني؛ رسمتين، واحدة للحرم المكي، والأخرى للحرم المدني في المدينة المنوّرة.

وفي رسم مكة المكرّمة تظهر الكعبة المشرّفة والمسجد الحرام، وفي الرسم الآخر من المدينة المنوّرة يظهر الفناء المفتوح للحرم المدني، وجانب من الروضة الشريفة، وبئر ماء، وفي كل لوحة توجد المآذن والجدران الخارجية والقباب المتناثرة على السطح.

وخارج الحرم تظهر تفاصيل للمنازل المحيطة بمكة المكرّمة وأسطحها الممتدة، وفي حوافي كلتا اللوحتين يوجد حجاج يرتدون عمامات وملابس بيضاء.

وتتميز اللوحتان بالمنظور البانورامي، وبحسب ما ذكره الخبير، فمن المعتاد رؤية تصوير لمكة المكرّمة بهذا المنظور، ولكن من النادر العثور على رسمات للمدينة المنوّرة بالنمط نفسه.

أما السعر المقدر للوحتين فيراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه إسترليني (6926 - 13852 دولاراً).

ويهتم المؤرخون والمقتنون بالصور الفوتوغرافية التي التُقطت لمكة المكرّمة وللحرم الشريف في الفترة ما بين 1880 و1881.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور.. "رسم بانورامي" نادر للكعبة في مزاد عالمي
سبق

ضمن مزادها الإلكتروني الذي يقام حالياً ويختتم يوم 13 مايو الجاري، قدمت مزادات "سوذبيز" البريطانية مجموعة من الرسومات والخرائط والكتب التي ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أمس الإثنين، يستعرض الخبير في الدار، ريتشارد فاتوريني؛ رسمتين، واحدة للحرم المكي، والأخرى للحرم المدني في المدينة المنوّرة.

وفي رسم مكة المكرّمة تظهر الكعبة المشرّفة والمسجد الحرام، وفي الرسم الآخر من المدينة المنوّرة يظهر الفناء المفتوح للحرم المدني، وجانب من الروضة الشريفة، وبئر ماء، وفي كل لوحة توجد المآذن والجدران الخارجية والقباب المتناثرة على السطح.

وخارج الحرم تظهر تفاصيل للمنازل المحيطة بمكة المكرّمة وأسطحها الممتدة، وفي حوافي كلتا اللوحتين يوجد حجاج يرتدون عمامات وملابس بيضاء.

وتتميز اللوحتان بالمنظور البانورامي، وبحسب ما ذكره الخبير، فمن المعتاد رؤية تصوير لمكة المكرّمة بهذا المنظور، ولكن من النادر العثور على رسمات للمدينة المنوّرة بالنمط نفسه.

أما السعر المقدر للوحتين فيراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه إسترليني (6926 - 13852 دولاراً).

ويهتم المؤرخون والمقتنون بالصور الفوتوغرافية التي التُقطت لمكة المكرّمة وللحرم الشريف في الفترة ما بين 1880 و1881.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:16 AM

صور.. "رسم بانورامي" نادر للكعبة في مزاد عالمي

يظهر تفاصيل للمنازل المحيطة بمكة وأسطحها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن مزادها الإلكتروني الذي يقام حالياً ويختتم يوم 13 مايو الجاري، قدمت مزادات "سوذبيز" البريطانية مجموعة من الرسومات والخرائط والكتب التي ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أمس الإثنين، يستعرض الخبير في الدار، ريتشارد فاتوريني؛ رسمتين، واحدة للحرم المكي، والأخرى للحرم المدني في المدينة المنوّرة.

وفي رسم مكة المكرّمة تظهر الكعبة المشرّفة والمسجد الحرام، وفي الرسم الآخر من المدينة المنوّرة يظهر الفناء المفتوح للحرم المدني، وجانب من الروضة الشريفة، وبئر ماء، وفي كل لوحة توجد المآذن والجدران الخارجية والقباب المتناثرة على السطح.

وخارج الحرم تظهر تفاصيل للمنازل المحيطة بمكة المكرّمة وأسطحها الممتدة، وفي حوافي كلتا اللوحتين يوجد حجاج يرتدون عمامات وملابس بيضاء.

وتتميز اللوحتان بالمنظور البانورامي، وبحسب ما ذكره الخبير، فمن المعتاد رؤية تصوير لمكة المكرّمة بهذا المنظور، ولكن من النادر العثور على رسمات للمدينة المنوّرة بالنمط نفسه.

أما السعر المقدر للوحتين فيراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه إسترليني (6926 - 13852 دولاراً).

ويهتم المؤرخون والمقتنون بالصور الفوتوغرافية التي التُقطت لمكة المكرّمة وللحرم الشريف في الفترة ما بين 1880 و1881.

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