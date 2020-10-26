النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" ينشر عدواه بين 63,195 أمريكياً خلال يوم واحد

الفيروس سلب الحياة من 380 مريضاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24ساعة الماضية 63,195 إصابة جديدة و380 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.


وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 8,617,022 إصابة.

وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 224,601 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" ينشر عدواه بين 63,195 أمريكياً خلال يوم واحد
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24ساعة الماضية 63,195 إصابة جديدة و380 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.


وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 8,617,022 إصابة.

وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 224,601 حالة وفاة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:46 PM

"كورونا" ينشر عدواه بين 63,195 أمريكياً خلال يوم واحد

الفيروس سلب الحياة من 380 مريضاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
1
252

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24ساعة الماضية 63,195 إصابة جديدة و380 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.


وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 8,617,022 إصابة.

وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 224,601 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,267
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,693
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,503
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,721

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة