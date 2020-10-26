وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 224,601 حالة وفاة.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 8,617,022 إصابة.

"كورونا" ينشر عدواه بين 63,195 أمريكياً خلال يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-26 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24ساعة الماضية 63,195 إصابة جديدة و380 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 8,617,022 إصابة. وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 224,601 حالة وفاة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 09:46 PM

"كورونا" ينشر عدواه بين 63,195 أمريكياً خلال يوم واحد الفيروس سلب الحياة من 380 مريضاً





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24ساعة الماضية 63,195 إصابة جديدة و380 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.





وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 8,617,022 إصابة.

وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 224,601 حالة وفاة.