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"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم

ضمن حملة رئيسية تتفرع إلى مبادرات وبرامج توفر أفضل الخدمات

قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية في الحرمين، اليوم الجمعة، بتوزيع (3000) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك" أحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان: "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" والتي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وذكر وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عائض الحازمي، أن المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل المسجد الحرام.

وقال "الحازمي"، إن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - ومواكبة لرؤية المملكة (2030) ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية، وأن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.


كما أكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، أن هذه المبادرات والجهود تأتي بتوجيهات وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم
سبق

قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية في الحرمين، اليوم الجمعة، بتوزيع (3000) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك" أحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان: "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" والتي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وذكر وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عائض الحازمي، أن المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل المسجد الحرام.

وقال "الحازمي"، إن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - ومواكبة لرؤية المملكة (2030) ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية، وأن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.


كما أكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، أن هذه المبادرات والجهود تأتي بتوجيهات وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
07:57 PM

"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم

ضمن حملة رئيسية تتفرع إلى مبادرات وبرامج توفر أفضل الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية في الحرمين، اليوم الجمعة، بتوزيع (3000) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك" أحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان: "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" والتي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وذكر وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عائض الحازمي، أن المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل المسجد الحرام.

وقال "الحازمي"، إن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - ومواكبة لرؤية المملكة (2030) ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية، وأن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.


كما أكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، أن هذه المبادرات والجهود تأتي بتوجيهات وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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