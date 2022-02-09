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"تقويم التعليم" تنفذ ورشة عمل لتطبيق نطاق تقويم التحصيل على المستوى الوطني

ناقشت التجارب الدولية المثلى في تنفيذ التقويم واسع النطاق لنواتج التعلم

نفذت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن بُعد بمشاركة عددٍ من مجموعة البنك الدولي ضمن برنامج التعاون الفني مع البنك.
وفي التفاصيل، نوقش خلال الورشة، التجارب والممارسات الدولية المثلى في تنفيذ التقويم واسع النطاق لنواتج التعلم، مع التركيز على مناقشة توجهات هيئة تقويم التعليم والتدريب في تقويم التحصيل التعليمي على المستوى الوطني وفق معايير مناهج التعليم العام.
وتميزت الورشة بتركيزها الفني، حيث ناقشت آليات تنفيذ دراسات التقويم واسعة النطاق على المستوى الوطني، ومن ذلك اختيار المدارس والطلبة، وكذلك الصفوف الدراسية ونواتج التعلم المراد اختبارها، وأساليب تنفيذ الاختبارات ورقيةً كانت أم رقمية، وأدوات جمع البيانات المصاحبة للاختبارات، وآليات معالجة البيانات وإعداد التقارير، وذلك على المستوى الوطني وعلى مستوى إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس والطلبة.
ودأبت الهيئة على الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يواكب المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم على بناء معايير مناهج التعليم العام، واعتمادها وتحديثها دوريًّا، كما تعمل على بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية لتقويم نواتج التعلم على المستوى الوطني، لتحفيز التحسين المستمر للتعليم العام، كما يتم حاليًا بالتعاون مع وزارة التعليم الاستعداد لتنفيذ الاختبارات الوطنية لطلبة التعليم العام ضمن البرنامج الوطني لتقويم التحصيل التعليمي.

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"تقويم التعليم" تنفذ ورشة عمل لتطبيق نطاق تقويم التحصيل على المستوى الوطني
سبق

نفذت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن بُعد بمشاركة عددٍ من مجموعة البنك الدولي ضمن برنامج التعاون الفني مع البنك.
وفي التفاصيل، نوقش خلال الورشة، التجارب والممارسات الدولية المثلى في تنفيذ التقويم واسع النطاق لنواتج التعلم، مع التركيز على مناقشة توجهات هيئة تقويم التعليم والتدريب في تقويم التحصيل التعليمي على المستوى الوطني وفق معايير مناهج التعليم العام.
وتميزت الورشة بتركيزها الفني، حيث ناقشت آليات تنفيذ دراسات التقويم واسعة النطاق على المستوى الوطني، ومن ذلك اختيار المدارس والطلبة، وكذلك الصفوف الدراسية ونواتج التعلم المراد اختبارها، وأساليب تنفيذ الاختبارات ورقيةً كانت أم رقمية، وأدوات جمع البيانات المصاحبة للاختبارات، وآليات معالجة البيانات وإعداد التقارير، وذلك على المستوى الوطني وعلى مستوى إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس والطلبة.
ودأبت الهيئة على الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يواكب المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم على بناء معايير مناهج التعليم العام، واعتمادها وتحديثها دوريًّا، كما تعمل على بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية لتقويم نواتج التعلم على المستوى الوطني، لتحفيز التحسين المستمر للتعليم العام، كما يتم حاليًا بالتعاون مع وزارة التعليم الاستعداد لتنفيذ الاختبارات الوطنية لطلبة التعليم العام ضمن البرنامج الوطني لتقويم التحصيل التعليمي.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
09:15 PM

"تقويم التعليم" تنفذ ورشة عمل لتطبيق نطاق تقويم التحصيل على المستوى الوطني

ناقشت التجارب الدولية المثلى في تنفيذ التقويم واسع النطاق لنواتج التعلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن بُعد بمشاركة عددٍ من مجموعة البنك الدولي ضمن برنامج التعاون الفني مع البنك.
وفي التفاصيل، نوقش خلال الورشة، التجارب والممارسات الدولية المثلى في تنفيذ التقويم واسع النطاق لنواتج التعلم، مع التركيز على مناقشة توجهات هيئة تقويم التعليم والتدريب في تقويم التحصيل التعليمي على المستوى الوطني وفق معايير مناهج التعليم العام.
وتميزت الورشة بتركيزها الفني، حيث ناقشت آليات تنفيذ دراسات التقويم واسعة النطاق على المستوى الوطني، ومن ذلك اختيار المدارس والطلبة، وكذلك الصفوف الدراسية ونواتج التعلم المراد اختبارها، وأساليب تنفيذ الاختبارات ورقيةً كانت أم رقمية، وأدوات جمع البيانات المصاحبة للاختبارات، وآليات معالجة البيانات وإعداد التقارير، وذلك على المستوى الوطني وعلى مستوى إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس والطلبة.
ودأبت الهيئة على الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يواكب المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم على بناء معايير مناهج التعليم العام، واعتمادها وتحديثها دوريًّا، كما تعمل على بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية لتقويم نواتج التعلم على المستوى الوطني، لتحفيز التحسين المستمر للتعليم العام، كما يتم حاليًا بالتعاون مع وزارة التعليم الاستعداد لتنفيذ الاختبارات الوطنية لطلبة التعليم العام ضمن البرنامج الوطني لتقويم التحصيل التعليمي.

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