ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات, الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

"الأرصاد": سحب ممطرة على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-02 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات, الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 02:08 PM

"الأرصاد": سحب ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً على عدة محافظات





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات, الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.