"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على المدينة المنورة

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن الإشارة إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، والفريش، والفقرة، واليتمة، وخيبر، وطاشا، وينبع النخل)، بدأت الساعة الثالثة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.