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"الزرعوني": المستثمر السعودي الأول عربيًّا والرابع عالميًّا

أكد أنه يعدُّ لاعبًا مهمًّا في حركة الصفقات العقارية بيعًا وشراء

أكد الخبير العقاري وليد الزرعوني أن «المستثمر السعودي حافظ على المركز الأول ضمن قائمة أعلى المستثمرين العرب، والرابع عالميًّا في قوائم الأعلى استثمارًا في عقارات دبي».

وأشار إلى تقديم استشارات عقارية مجانية للمستثمرين السعوديين، مؤكدًا أن «المستثمر السعودي يمثل أهمية خاصة للسوق العقاري في دبي؛ إذ يبرز في صدارة المشهد العقاري لاعبًا مهمًّا في حركة الصفقات العقارية بيعًا وشراء».

جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق أكبر جائزة عقارية في الشرق الأوسط بعد فوز سيدة سعودية بالجائزة.

وقال: "فازت سيدة سعودية بوحدة سكنية العام الماضي، ونظمت الشركة ثلاثة سحوبات على ثلاث سيارات (نيسان بترول 2020)، وفازت بها سيدة مقيمة في العين، أما الفائز الثاني فمقيم من الجنسية اليمنية. وأعلنت (دبليو كابيتال للوساطة العقارية) إطلاق جائزة قدرها نصف مليون درهم من خلال 5 فرص للفوز بـ 100 ألف درهم للمرة الواحدة، وتعتبر الجائزة هي الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية» وليد الزرعوني بأنه تم تعديل شروط المسابقة الجديدة؛ إذ يستطيع من يدخل السحب الأول أن ينافس على السحوبات الخمسة بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة؛ إذ يستطيع المشتري الحصول على كوبون بعد شراء وحدة خلال الفترة من 1 مارس إلى 29 إبريل 2021، وسيتم الإعلان عن الفائز في 5 مايو المقبل.

أما السحب الثاني فينطلق من يوم 1 مايو إلى 29 يونيو 2021، والسحب الثالث بالفترة من 1 يوليو إلى 29 أغسطس 2021، والسحب الرابع بالفترة من 1 سبتمبر إلى 29 أكتوبر 2021، بينما السحب الأخير سيكون بالفترة من 1 نوفمبر إلى 29 ديسمبر 2021.

وأكد الزرعوني أن الطريقة الجديدة للمشاركة في السحوبات الخمسة تتضمن أن يشتري المشارك عقارًا عبر «دبليو كابيتال»، ويوقع العقد المبدئي والنهائي، ويدخل السحب الأول، وإذا لم يفز يستطيع المنافسة على السحب الثاني حتى السحب الخامس.

ولفت إلى أن التصاريح الخاصة بتنظيم السحوبات صادرة عن اقتصادية دبي ودائرة الأملاك والأراضي بدبي؛ وذلك لدعم القطاع العقاري.

وأفاد الزرعوني بأنه بمجرد توقيع العقد النهائي للعقار يحصل المشتري على كوبون واحد لدخول السحب، يعني إذ اشتريت اليوم شقتين تأخذ كوبونَين، وإذا اشترى اثنان عقارًا واحدًا يحصل كل واحد على كوبون لدخول السحب.

وتابع: "يعد تنظيم مثل هذه الجوائز من حين لآخر إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات، وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزرعوني": المستثمر السعودي الأول عربيًّا والرابع عالميًّا
سبق

أكد الخبير العقاري وليد الزرعوني أن «المستثمر السعودي حافظ على المركز الأول ضمن قائمة أعلى المستثمرين العرب، والرابع عالميًّا في قوائم الأعلى استثمارًا في عقارات دبي».

وأشار إلى تقديم استشارات عقارية مجانية للمستثمرين السعوديين، مؤكدًا أن «المستثمر السعودي يمثل أهمية خاصة للسوق العقاري في دبي؛ إذ يبرز في صدارة المشهد العقاري لاعبًا مهمًّا في حركة الصفقات العقارية بيعًا وشراء».

جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق أكبر جائزة عقارية في الشرق الأوسط بعد فوز سيدة سعودية بالجائزة.

وقال: "فازت سيدة سعودية بوحدة سكنية العام الماضي، ونظمت الشركة ثلاثة سحوبات على ثلاث سيارات (نيسان بترول 2020)، وفازت بها سيدة مقيمة في العين، أما الفائز الثاني فمقيم من الجنسية اليمنية. وأعلنت (دبليو كابيتال للوساطة العقارية) إطلاق جائزة قدرها نصف مليون درهم من خلال 5 فرص للفوز بـ 100 ألف درهم للمرة الواحدة، وتعتبر الجائزة هي الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية» وليد الزرعوني بأنه تم تعديل شروط المسابقة الجديدة؛ إذ يستطيع من يدخل السحب الأول أن ينافس على السحوبات الخمسة بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة؛ إذ يستطيع المشتري الحصول على كوبون بعد شراء وحدة خلال الفترة من 1 مارس إلى 29 إبريل 2021، وسيتم الإعلان عن الفائز في 5 مايو المقبل.

أما السحب الثاني فينطلق من يوم 1 مايو إلى 29 يونيو 2021، والسحب الثالث بالفترة من 1 يوليو إلى 29 أغسطس 2021، والسحب الرابع بالفترة من 1 سبتمبر إلى 29 أكتوبر 2021، بينما السحب الأخير سيكون بالفترة من 1 نوفمبر إلى 29 ديسمبر 2021.

وأكد الزرعوني أن الطريقة الجديدة للمشاركة في السحوبات الخمسة تتضمن أن يشتري المشارك عقارًا عبر «دبليو كابيتال»، ويوقع العقد المبدئي والنهائي، ويدخل السحب الأول، وإذا لم يفز يستطيع المنافسة على السحب الثاني حتى السحب الخامس.

ولفت إلى أن التصاريح الخاصة بتنظيم السحوبات صادرة عن اقتصادية دبي ودائرة الأملاك والأراضي بدبي؛ وذلك لدعم القطاع العقاري.

وأفاد الزرعوني بأنه بمجرد توقيع العقد النهائي للعقار يحصل المشتري على كوبون واحد لدخول السحب، يعني إذ اشتريت اليوم شقتين تأخذ كوبونَين، وإذا اشترى اثنان عقارًا واحدًا يحصل كل واحد على كوبون لدخول السحب.

وتابع: "يعد تنظيم مثل هذه الجوائز من حين لآخر إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات، وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق".

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:07 AM

"الزرعوني": المستثمر السعودي الأول عربيًّا والرابع عالميًّا

أكد أنه يعدُّ لاعبًا مهمًّا في حركة الصفقات العقارية بيعًا وشراء

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رائد القرفي - الرياض
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أكد الخبير العقاري وليد الزرعوني أن «المستثمر السعودي حافظ على المركز الأول ضمن قائمة أعلى المستثمرين العرب، والرابع عالميًّا في قوائم الأعلى استثمارًا في عقارات دبي».

وأشار إلى تقديم استشارات عقارية مجانية للمستثمرين السعوديين، مؤكدًا أن «المستثمر السعودي يمثل أهمية خاصة للسوق العقاري في دبي؛ إذ يبرز في صدارة المشهد العقاري لاعبًا مهمًّا في حركة الصفقات العقارية بيعًا وشراء».

جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق أكبر جائزة عقارية في الشرق الأوسط بعد فوز سيدة سعودية بالجائزة.

وقال: "فازت سيدة سعودية بوحدة سكنية العام الماضي، ونظمت الشركة ثلاثة سحوبات على ثلاث سيارات (نيسان بترول 2020)، وفازت بها سيدة مقيمة في العين، أما الفائز الثاني فمقيم من الجنسية اليمنية. وأعلنت (دبليو كابيتال للوساطة العقارية) إطلاق جائزة قدرها نصف مليون درهم من خلال 5 فرص للفوز بـ 100 ألف درهم للمرة الواحدة، وتعتبر الجائزة هي الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية» وليد الزرعوني بأنه تم تعديل شروط المسابقة الجديدة؛ إذ يستطيع من يدخل السحب الأول أن ينافس على السحوبات الخمسة بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة؛ إذ يستطيع المشتري الحصول على كوبون بعد شراء وحدة خلال الفترة من 1 مارس إلى 29 إبريل 2021، وسيتم الإعلان عن الفائز في 5 مايو المقبل.

أما السحب الثاني فينطلق من يوم 1 مايو إلى 29 يونيو 2021، والسحب الثالث بالفترة من 1 يوليو إلى 29 أغسطس 2021، والسحب الرابع بالفترة من 1 سبتمبر إلى 29 أكتوبر 2021، بينما السحب الأخير سيكون بالفترة من 1 نوفمبر إلى 29 ديسمبر 2021.

وأكد الزرعوني أن الطريقة الجديدة للمشاركة في السحوبات الخمسة تتضمن أن يشتري المشارك عقارًا عبر «دبليو كابيتال»، ويوقع العقد المبدئي والنهائي، ويدخل السحب الأول، وإذا لم يفز يستطيع المنافسة على السحب الثاني حتى السحب الخامس.

ولفت إلى أن التصاريح الخاصة بتنظيم السحوبات صادرة عن اقتصادية دبي ودائرة الأملاك والأراضي بدبي؛ وذلك لدعم القطاع العقاري.

وأفاد الزرعوني بأنه بمجرد توقيع العقد النهائي للعقار يحصل المشتري على كوبون واحد لدخول السحب، يعني إذ اشتريت اليوم شقتين تأخذ كوبونَين، وإذا اشترى اثنان عقارًا واحدًا يحصل كل واحد على كوبون لدخول السحب.

وتابع: "يعد تنظيم مثل هذه الجوائز من حين لآخر إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات، وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق".

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