ضجةٌ وغضبٌ في الكويت.. نسيان جنين في ثلاجة الموتى لأكثر من عام

المبرر "آسفين نسيناه".. ومدير العلاقات العامة يُراضي والده بمشروب!

ضجة وغضب كبيران، شهدتهما الكويت بعد قضية "نسيان" جنين متوفى في ثلاجة الموتى داخل أحد المستشفيات دون دفنه، لأكثر من عام.

وكشف عن هذه القضية المحامي الكويتي عبدالعزيز الوعلان؛ لافتًا إلى أنه رفع شكوى بهذا الخصوص.

وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، توجه "الوعلان" لوزير الصحة: "السيد وزير الصحة المحترم.. تقدمتُ اليوم بشكوى ضد أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الفروانية؛ لعدم قيامهم بالإبلاغ عن وفاة نجل موكلي للجهات الرسمية، وكذلك عدم تمكينهم موكلي من إكرام فلذة كبده المرحوم بدفنه، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر و4 أيام بالضبط؛ كل ذلك دون أي مسوغ قانوني أو طبي، والأدهى أن يكون تبرير المستشفى.. (آسفين نسيناه)".

وأضاف "الوعلان": "مع العلم أن إدارة المستشفى نفسها هي من رفضت تسليم موكلي جثة نجله بداعي قيامهم بتجهيزه وتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه (حسب التعليمات الواردة لهم كما يزعمون).. دكتور خالد أنت ووزارتك أمام مسؤولية طبية وأخلاقية كبيرة".

وتابع وفق "روسيا اليوم": "أتمنى أن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد، واتخاذ كل الإجراءات ضد المستشفى وإدارته؛ مع العلم بأن الشكوى تم تقديمها للسيد وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التراخيص الطبية اليوم، وتم إرفاق كل المستندات معها".

وفي لقاءات تلفزيونية، أوضح المحامي الكويتي تفاصيل الواقعة؛ مشيرًا إلى أن "شخصًا من المستشفى اتصل بوالد الطفل عقب سنة من وفاته، وأبلغه بأن ابنه لا يزال في ثلاجة المستشفى، رغم إبلاغهم سابقًا من قِبَل المستشفى بأنهم دفنوه بعد توقيعه على الأوراق، وأن العلاقات العامة في المستشفى أبلغوا والد الطفل الذي كان منشغلًا بزوجته التي أصيبت بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى، أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين، بسبب جائحة كورونا، لكنهم لم يقوموا بذلك".

كما لفت إلى أن "مدير العلاقات العامة في المستشفى قدّم "كاكاو" لوالد الرضيع المتوفى "رضاوة" للسنة التي تم نسيان جثة ابنه في الثلاجة".

وانتشر "هاشتاغ" "طفل في ثلاجة المستشفى"، وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن غضبهم من هذه الحادثة؛ مطالبين بالمحاسبة.

واعتبر الإعلامي طلال الكشتي أن هذه الحادثة "فضيحة"، وعلق: "فضيحة بكل المقاييس، وأعرف والد الطفل معرفة شخصية، وزارة الصحة تحتاج إلى نسف، خصوصًا المستشفيات والعيادات الخاصة".