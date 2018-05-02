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‏‫الدفاع المدني يعلن إغلاق مدينة ترفيهية بالرياض بسبب حادثة طالبات

صدرت توجيهات مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بإغلاق مدينة ترفيهية بمخرج (١٠) في مدينة الرياض؛ وذلك إثر حادثة سقوط عدد من الطالبات اليوم الثلاثاء من إحدى الألعاب أثناء رحلة مدرسية، وتعرُّضهن لإصابات مختلفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن قرار الدفاع المدني بإغلاق المدينة الترفيهية صدر للمحافظة على سلامة مرتاديها، والتحقيق في أسباب الحادثة، ومراجعة جميع إجراءات سلامة الألعاب، وكفاءة أنظمة السلامة والأمان في كل لعبة.

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‏‫الدفاع المدني يعلن إغلاق مدينة ترفيهية بالرياض بسبب حادثة طالبات
سبق

صدرت توجيهات مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بإغلاق مدينة ترفيهية بمخرج (١٠) في مدينة الرياض؛ وذلك إثر حادثة سقوط عدد من الطالبات اليوم الثلاثاء من إحدى الألعاب أثناء رحلة مدرسية، وتعرُّضهن لإصابات مختلفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن قرار الدفاع المدني بإغلاق المدينة الترفيهية صدر للمحافظة على سلامة مرتاديها، والتحقيق في أسباب الحادثة، ومراجعة جميع إجراءات سلامة الألعاب، وكفاءة أنظمة السلامة والأمان في كل لعبة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:01 AM
اخر تعديل
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
02:22 AM

‏‫الدفاع المدني يعلن إغلاق مدينة ترفيهية بالرياض بسبب حادثة طالبات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
48,802

صدرت توجيهات مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بإغلاق مدينة ترفيهية بمخرج (١٠) في مدينة الرياض؛ وذلك إثر حادثة سقوط عدد من الطالبات اليوم الثلاثاء من إحدى الألعاب أثناء رحلة مدرسية، وتعرُّضهن لإصابات مختلفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن قرار الدفاع المدني بإغلاق المدينة الترفيهية صدر للمحافظة على سلامة مرتاديها، والتحقيق في أسباب الحادثة، ومراجعة جميع إجراءات سلامة الألعاب، وكفاءة أنظمة السلامة والأمان في كل لعبة.

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