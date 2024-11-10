النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجماهير تختار هدف سالم الدوسري الأجمل.. في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"

حصل هدف نجم الهلال سالم الدوسري في مرمى الاتفاق على جائزة هدف الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين حصول هدف الدوسري على اختيار الجماهير من خلال الاستطلاع الذي نشره حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليكون الأفضل في الجولة الماضية.

وكانت اللجنة الفنية رابطة دوري المحترفين اختارت أجمل ثلاثة أهداف في الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتفوق هدف الدوسري على هدفي كل من عبدالله الجوعي لاعب التعاون في مرمى الاتحاد وهدف هيرناني سـانتوس لاعب الوحدة بمرمى الرائد .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الجماهير تختار هدف سالم الدوسري الأجمل.. في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"
سبق

حصل هدف نجم الهلال سالم الدوسري في مرمى الاتفاق على جائزة هدف الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين حصول هدف الدوسري على اختيار الجماهير من خلال الاستطلاع الذي نشره حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليكون الأفضل في الجولة الماضية.

وكانت اللجنة الفنية رابطة دوري المحترفين اختارت أجمل ثلاثة أهداف في الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتفوق هدف الدوسري على هدفي كل من عبدالله الجوعي لاعب التعاون في مرمى الاتحاد وهدف هيرناني سـانتوس لاعب الوحدة بمرمى الرائد .

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
07:49 PM

الجماهير تختار هدف سالم الدوسري الأجمل.. في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,142

حصل هدف نجم الهلال سالم الدوسري في مرمى الاتفاق على جائزة هدف الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين حصول هدف الدوسري على اختيار الجماهير من خلال الاستطلاع الذي نشره حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليكون الأفضل في الجولة الماضية.

وكانت اللجنة الفنية رابطة دوري المحترفين اختارت أجمل ثلاثة أهداف في الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتفوق هدف الدوسري على هدفي كل من عبدالله الجوعي لاعب التعاون في مرمى الاتحاد وهدف هيرناني سـانتوس لاعب الوحدة بمرمى الرائد .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,159
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,183

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة