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البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخخة تجاه خميس مشيط ونجران

أعرب عن استنكاره لاستمرار الاعتداءات الإرهابية للميليشيات وتهديدها أمن المدنيين

دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 11 طائرة مسيّرة "مفخخة" تجاه خميس مشيط ونجران، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، التي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم عن استنكاره الشديد لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإصرارها على تهديد أمن وسلامة المدنيين، وارتهانها الكامل لقرار النظام الإيراني، وتنفيذ أجندته التخريبية بالمنطقة.

وشدَّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة وفورية تجاه هذه الميليشيا الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة لإجبارها على التخلي عن خيار الحرب والتدمير والتخريب، والانصياع لخيار السلام.

وجدَّد البرلمان العربي تشديده على وقوفه الكامل وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، والوقوف في صف واحد إلى جانبها ضد كل مَن يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما أشاد البرلمان العربي بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير كل الطائرات المسيَّرة، وبالإجراءات العملياتية التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومواجهة هذه الميليشيا الإرهابية.

البرلمان العربي قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخخة تجاه خميس مشيط ونجران
سبق

دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 11 طائرة مسيّرة "مفخخة" تجاه خميس مشيط ونجران، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، التي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم عن استنكاره الشديد لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإصرارها على تهديد أمن وسلامة المدنيين، وارتهانها الكامل لقرار النظام الإيراني، وتنفيذ أجندته التخريبية بالمنطقة.

وشدَّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة وفورية تجاه هذه الميليشيا الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة لإجبارها على التخلي عن خيار الحرب والتدمير والتخريب، والانصياع لخيار السلام.

وجدَّد البرلمان العربي تشديده على وقوفه الكامل وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، والوقوف في صف واحد إلى جانبها ضد كل مَن يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما أشاد البرلمان العربي بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير كل الطائرات المسيَّرة، وبالإجراءات العملياتية التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومواجهة هذه الميليشيا الإرهابية.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
12:18 AM

البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخخة تجاه خميس مشيط ونجران

أعرب عن استنكاره لاستمرار الاعتداءات الإرهابية للميليشيات وتهديدها أمن المدنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 11 طائرة مسيّرة "مفخخة" تجاه خميس مشيط ونجران، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، التي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم عن استنكاره الشديد لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإصرارها على تهديد أمن وسلامة المدنيين، وارتهانها الكامل لقرار النظام الإيراني، وتنفيذ أجندته التخريبية بالمنطقة.

وشدَّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة وفورية تجاه هذه الميليشيا الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة لإجبارها على التخلي عن خيار الحرب والتدمير والتخريب، والانصياع لخيار السلام.

وجدَّد البرلمان العربي تشديده على وقوفه الكامل وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، والوقوف في صف واحد إلى جانبها ضد كل مَن يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما أشاد البرلمان العربي بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير كل الطائرات المسيَّرة، وبالإجراءات العملياتية التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومواجهة هذه الميليشيا الإرهابية.

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