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"تعليم جازان" تتجاوز قرار "الوزراء" بمنافسات فارغة وتعلقها للعام الثالث

فيما بررت الإدارة طرحها بخضوع الترسية على توفير بنود ومخصصات مالية

علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المنافسات التي أعلنتها للعام الثالث بعد إعلانها في عام 1437هـ؛ وذلك بعدما تجاوزت قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لترتيب الصرف من الميزانية والصادر في عام 1420هـ، وأكد عليه المجلس مجدداً في الميزانية الحالية؛ حيث بررت بأن الطرح يعتمد على البنود.

وكشفت معلومات أن عشرات المشاريع المتنوعة طُرحت في المنافسة خلال الأعوام السابقة من بينها تأهيل مدارس وصيانة ملاعب وتوريد مكاتب وتوريد وتشغيل أثاث مختبرات وعديد من المشاريع المهمة الأخرى التي جازفت بها الإدارة في مخالفة للتوجيهات، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المدارس والجهات المطروحة مشاريعها في المنافسة من حاجة ماسة لها.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي بـ"تعليم جازان" يحيى عطيف لـ"سبق" رداً على الاستفسار حول عدم ترسية المشاريع على الشركات بعد فتح المظاريف: "المنافسات المشار إليها تخضع في ترسيتها على توفر البنود والمخصصات المالية للعام الذي صدرت فيه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم جازان" تتجاوز قرار "الوزراء" بمنافسات فارغة وتعلقها للعام الثالث
سبق

علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المنافسات التي أعلنتها للعام الثالث بعد إعلانها في عام 1437هـ؛ وذلك بعدما تجاوزت قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لترتيب الصرف من الميزانية والصادر في عام 1420هـ، وأكد عليه المجلس مجدداً في الميزانية الحالية؛ حيث بررت بأن الطرح يعتمد على البنود.

وكشفت معلومات أن عشرات المشاريع المتنوعة طُرحت في المنافسة خلال الأعوام السابقة من بينها تأهيل مدارس وصيانة ملاعب وتوريد مكاتب وتوريد وتشغيل أثاث مختبرات وعديد من المشاريع المهمة الأخرى التي جازفت بها الإدارة في مخالفة للتوجيهات، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المدارس والجهات المطروحة مشاريعها في المنافسة من حاجة ماسة لها.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي بـ"تعليم جازان" يحيى عطيف لـ"سبق" رداً على الاستفسار حول عدم ترسية المشاريع على الشركات بعد فتح المظاريف: "المنافسات المشار إليها تخضع في ترسيتها على توفر البنود والمخصصات المالية للعام الذي صدرت فيه".

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
12:24 PM

"تعليم جازان" تتجاوز قرار "الوزراء" بمنافسات فارغة وتعلقها للعام الثالث

فيما بررت الإدارة طرحها بخضوع الترسية على توفير بنود ومخصصات مالية

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محمد المواسي - جازان
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3,514

علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المنافسات التي أعلنتها للعام الثالث بعد إعلانها في عام 1437هـ؛ وذلك بعدما تجاوزت قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لترتيب الصرف من الميزانية والصادر في عام 1420هـ، وأكد عليه المجلس مجدداً في الميزانية الحالية؛ حيث بررت بأن الطرح يعتمد على البنود.

وكشفت معلومات أن عشرات المشاريع المتنوعة طُرحت في المنافسة خلال الأعوام السابقة من بينها تأهيل مدارس وصيانة ملاعب وتوريد مكاتب وتوريد وتشغيل أثاث مختبرات وعديد من المشاريع المهمة الأخرى التي جازفت بها الإدارة في مخالفة للتوجيهات، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المدارس والجهات المطروحة مشاريعها في المنافسة من حاجة ماسة لها.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي بـ"تعليم جازان" يحيى عطيف لـ"سبق" رداً على الاستفسار حول عدم ترسية المشاريع على الشركات بعد فتح المظاريف: "المنافسات المشار إليها تخضع في ترسيتها على توفر البنود والمخصصات المالية للعام الذي صدرت فيه".

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