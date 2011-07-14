وفاة أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بالكويت بطلق ناري أثناء تنظيف سلاحه

تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أثبتت أن الإصابة كانت بالخطأ

قالت صحيفة كويتية، اليوم، إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت تُوفي بطلق ناري في أثناء قيامه بتنظيف سلاحه داخل منزله فجر أمس.

ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصدر أمني، قوله: إن «الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن إصابة شيخ من الأسرة الحاكمة (في الثلاثينيات من العمر) في أثناء قيامه بتنظيف سلاحه الشخصي في منزله الكائن في منطقة مشرف، فانتقل إلى المكان رجال الأمن والطوارئ الطبية، وبفحص المصاب تبيّن أنه لفظ أنفاسه متأثراً بالإصابة التي لحقت به، وتمّ استدعاء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ونقلها إلى الطب الشرعي».

وأفاد المصدر بأن «تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أثبتت أن الإصابة كانت بالخطأ، وتمّ تسجيل قضية».