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"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

6 حالات نشطة بـ"كورونا" متبقية في الليث

المحافظة سجّلت 671 متعافيًا.. ووفاة واحدة

لم يعد يتبقى سوى ست حالات نشطة تحمل فيروس "كورونا المستجد"، في محافظة الليث، بعد أن

سجّلت 678 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، حتى اليوم.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، في المحافظة 671 حالة، بينما شهدت حالة وفاة واحدة.

الليث فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 حالات نشطة بـ"كورونا" متبقية في الليث
سبق

لم يعد يتبقى سوى ست حالات نشطة تحمل فيروس "كورونا المستجد"، في محافظة الليث، بعد أن

سجّلت 678 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، حتى اليوم.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، في المحافظة 671 حالة، بينما شهدت حالة وفاة واحدة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
06:13 PM

6 حالات نشطة بـ"كورونا" متبقية في الليث

المحافظة سجّلت 671 متعافيًا.. ووفاة واحدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
327

لم يعد يتبقى سوى ست حالات نشطة تحمل فيروس "كورونا المستجد"، في محافظة الليث، بعد أن

سجّلت 678 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، حتى اليوم.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، في المحافظة 671 حالة، بينما شهدت حالة وفاة واحدة.

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