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باكستان ترحِّب بـ"اتفاق الرياض" وتعدُّه مهمًّا لحل سياسي باليمن

أعلنت ترحيبها بتوقيع الوثيقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

رحَّبت باكستان بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدَّته مهمًّا باتجاه التوصل لحل سياسي في سبيل تحقيق الأمن والسلم في اليمن.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده ترحِّب بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" التاريخي، وأضاف: "نعتقد أنها خطوة مهمة إلى الأمام نحو حل سياسي، وسلام وأمن دائمَيْن في اليمن".

باكستان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحكومة الشرعية اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باكستان ترحِّب بـ"اتفاق الرياض" وتعدُّه مهمًّا لحل سياسي باليمن
سبق

رحَّبت باكستان بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدَّته مهمًّا باتجاه التوصل لحل سياسي في سبيل تحقيق الأمن والسلم في اليمن.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده ترحِّب بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" التاريخي، وأضاف: "نعتقد أنها خطوة مهمة إلى الأمام نحو حل سياسي، وسلام وأمن دائمَيْن في اليمن".

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
12:18 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
02:11 AM

باكستان ترحِّب بـ"اتفاق الرياض" وتعدُّه مهمًّا لحل سياسي باليمن

أعلنت ترحيبها بتوقيع الوثيقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
0
512

رحَّبت باكستان بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدَّته مهمًّا باتجاه التوصل لحل سياسي في سبيل تحقيق الأمن والسلم في اليمن.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده ترحِّب بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" التاريخي، وأضاف: "نعتقد أنها خطوة مهمة إلى الأمام نحو حل سياسي، وسلام وأمن دائمَيْن في اليمن".

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