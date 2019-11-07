باكستان ترحِّب بـ"اتفاق الرياض" وتعدُّه مهمًّا لحل سياسي باليمن

أعلنت ترحيبها بتوقيع الوثيقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

رحَّبت باكستان بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدَّته مهمًّا باتجاه التوصل لحل سياسي في سبيل تحقيق الأمن والسلم في اليمن.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده ترحِّب بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" التاريخي، وأضاف: "نعتقد أنها خطوة مهمة إلى الأمام نحو حل سياسي، وسلام وأمن دائمَيْن في اليمن".