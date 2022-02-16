وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF ، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.

أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.

جامعة الباحة تعلن توافر 149 وظيفة أكاديمية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-16 أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً. وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 10:16 AM

جامعة الباحة تعلن توافر 149 وظيفة أكاديمية استقبال الطلبات بدأ اليوم ولمدة أسبوع على موقعها





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أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.