جامعة الباحة تعلن توافر 149 وظيفة أكاديمية
استقبال الطلبات بدأ اليوم ولمدة أسبوع على موقعها
أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.
وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.
جامعة الباحة
وظائف
جامعة الباحة تعلن توافر 149 وظيفة أكاديمية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-16
أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.
وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:16 AM
جامعة الباحة تعلن توافر 149 وظيفة أكاديمية
استقبال الطلبات بدأ اليوم ولمدة أسبوع على موقعها
أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.
وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.