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جامعة الباحة تعلن توافر 149 وظيفة أكاديمية

استقبال الطلبات بدأ اليوم ولمدة أسبوع على موقعها

أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.

جامعة الباحة وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الباحة تعلن توافر 149 وظيفة أكاديمية
سبق

أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:16 AM

جامعة الباحة تعلن توافر 149 وظيفة أكاديمية

استقبال الطلبات بدأ اليوم ولمدة أسبوع على موقعها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
1,153

أعلنت جامعة الباحة حاجتها إلى شغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم، ولمدة أسبوع، على موقع الجامعة الإلكتروني https://cutt.us/Y8CQF، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.

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