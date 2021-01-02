"تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية (فنتك) تحصل على أول رخصة للتمويل المصغر

ستقدم خدماتها في جميع أنحاء المملكة

أعلنت "زين السعودية" عن موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) على منح شركة تمام للتمويل "تمام"، ذراعها للتقنية المالية (فنتك)، أول ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة، والذي ستقدم بموجبه خدمات تمويل مصغر وفوري للأفراد.

وبموجب هذا الترخيص، ستصبح "تمام" من أوائل مزودي التقنية المالية ومقدّمي حلول التمويل الاستهلاكي المصغر عبر عملية فورية ورقمية بالكامل.

وستقدم "تمام" خدماتها في جميع أنحاء المملكة، من خلال عملية سلسة فورية يتم إجراؤها عبر منصتها المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تمكن العملاء من الحصول على تمويل مصغر، حيث تستغرق العملية دقائق معدودة من لحظة تحميل التطبيق إلى لحظة استلام مبلغ التمويل، بناءً على التقييم الائتماني للعميل.

وفي هذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمام للتمويل، أن هذه الرخصة الممنوحة من البنك المركزي السعودي تعد نقلة نوعية لـ"تمام" وتعزز مكانتها كمزود رائد لحلول التقنية المالية على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف: "الابتكار والاستثمار في الخدمات الرقمية مثل قطاع التقنية المالية، يعد في صلب رؤية زين السعودية، لتكون المزود الرائد للخدمات الرقمية في المملكة".

وأشار إلى أن رؤية "زين السعودية" تتطلب منا الاستفادة من مجالات النمو الرقمي الجديدة، تماشيًا مع سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتابع "الدغيثر": "نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز الذي يوفر حلولاً تمويلية للأفراد في أقل من خمس دقائق لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم المالية".

وأشار إلى أن "إنشاء أول منصة للتمويل الاستهلاكي المصغر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بصيغة (التورق)، يمثل فرصة كبيرة للاستثمار والتنمية، خاصة أن حلول التقنية المالية (فنتك) تشهد إقبالاً متزايداً في المملكة، لاسيما من فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويأتي هذا الترخيص تتويجاً للفترة التجريبية لـ"تمام"، والتي امتدت لعام ونصف بإشراف مباشر من البنك المركزي السعودي (ساما)، وجرى خلالها اختبار الخدمة من حيث الفعالية والأمان والتوافق مع ملفات تعريف مستخدمي العملاء في المملكة، بما يتماشى مع إرشادات البيئة التجريبية Sandbox، حيث أثبتت "تمام" كفاءتها العالية، كما حصلت على اعتماد PCI-DSS والذي يضمن بيئة رقمية آمنة للغاية.

وأشاد "الدغيثر" بدور قيادة المملكة الرشيدة في تشجيع الابتكار في جميع المجالات، مجدداً التزام "زين السعودية" بالخطة الوطنية للرقمنة والمنبثقة من رؤية المملكة 2030.

كما قدم شكره للدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، والقطاعات المختصة في البنك المركزي السعودي، على جهودهم التي تصب في تعزيز الابتكار في التقنية المالية (فنتك) في المملكة.

وتأسست "تمام" الذراع المختص بالتقنية المالية لـ"زين السعودية" في عام 2019، في خطوة متوافقة مع برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى زيادة الشمول المالي في المملكة وتطوير الحلول الرقمية لذلك.

تطبيق "تمام" متوفر على متجريّ Google Play وApple وفي الموقع الإلكتروني: https://tamam.life