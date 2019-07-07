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"موهبة وتجربة" يزين ركن الأديب الصغير بـ"أدبي الأحساء"

وجّه الدعوة للأطفال لحضور البرنامج

وجّه نادي الأحساء الأدبي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الدعوة للأطفال لحضور برنامج (موهبة وتجربة)، الذي يقيمه النادي من خلال ركن الأديب الصغير مساء غد الاثنين ‏في مقر الركن بالنادي من الساعة 5 حتى الثامنة مساءً.

يأتي هذا ضمن برنامج النادي الإثرائي لصيف هذا العام، الذي جاء للعام الثاني على التوالي تحت عنوان (أدبي الأحساء .. صيفي ثقافي)، مبينًا أن الدعوة عامة للأطفال ذكورًا وإناثًا.

ولمعرفة البرنامج يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: https://twitter.com/adabiahsa/status/1147196424905482241?s=12
علمًا بأن النادي يرحب ويسعد باستقبال الأطفال وأمهاتهم للإفادة من برامج ركن الأديب الصغير خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالفائدة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"موهبة وتجربة" يزين ركن الأديب الصغير بـ"أدبي الأحساء"
سبق

وجّه نادي الأحساء الأدبي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الدعوة للأطفال لحضور برنامج (موهبة وتجربة)، الذي يقيمه النادي من خلال ركن الأديب الصغير مساء غد الاثنين ‏في مقر الركن بالنادي من الساعة 5 حتى الثامنة مساءً.

يأتي هذا ضمن برنامج النادي الإثرائي لصيف هذا العام، الذي جاء للعام الثاني على التوالي تحت عنوان (أدبي الأحساء .. صيفي ثقافي)، مبينًا أن الدعوة عامة للأطفال ذكورًا وإناثًا.

ولمعرفة البرنامج يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: https://twitter.com/adabiahsa/status/1147196424905482241?s=12
علمًا بأن النادي يرحب ويسعد باستقبال الأطفال وأمهاتهم للإفادة من برامج ركن الأديب الصغير خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالفائدة للجميع.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
04:27 PM

"موهبة وتجربة" يزين ركن الأديب الصغير بـ"أدبي الأحساء"

وجّه الدعوة للأطفال لحضور البرنامج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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وجّه نادي الأحساء الأدبي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الدعوة للأطفال لحضور برنامج (موهبة وتجربة)، الذي يقيمه النادي من خلال ركن الأديب الصغير مساء غد الاثنين ‏في مقر الركن بالنادي من الساعة 5 حتى الثامنة مساءً.

يأتي هذا ضمن برنامج النادي الإثرائي لصيف هذا العام، الذي جاء للعام الثاني على التوالي تحت عنوان (أدبي الأحساء .. صيفي ثقافي)، مبينًا أن الدعوة عامة للأطفال ذكورًا وإناثًا.

ولمعرفة البرنامج يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: https://twitter.com/adabiahsa/status/1147196424905482241?s=12
علمًا بأن النادي يرحب ويسعد باستقبال الأطفال وأمهاتهم للإفادة من برامج ركن الأديب الصغير خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالفائدة للجميع.

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200 مليون

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