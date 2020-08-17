بواقع رحلتين أسبوعيًّا.. "السعودية للشحن" تضيف محطة شنغهاي ضمن رحلاتها المجدولة

نتيجة للطلب المتزايد على الشحن وفقًا للتقارير الصادرة منذ منتصف مارس الماضي

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن إضافة محطة شنغهاي ضمن رحلاتها المجدولة؛ ابتداءً من يوم السبت الماضي الموافق 15 أغسطس؛ وذلك بواقع رحلتين في الأسبوع الأولى يوم السبت؛ انطلاقًا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والثانية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، انطلاقًا من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بواسطة طائرة شحن من طراز بوينغ 777 القادرة على نقل حمولة تصل إلى 95 طنًّا.

وذكرت الشركة أن إضافة محطة شنغهاي تأتي نتيجة للطلب المتزايد على الشحن وفقًا للتقارير الصادرة منذ منتصف مارس الماضي؛ حيث نقلت الشركة أكثر من مليوني كيلوغرام من الإمدادات الطبية الضرورية لمواجهة وباء كورونا عبر الرحلات العارضة التي يتم طلبها من قِبَل عملاء الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن عمر بن طلال حريري أنه تم وضع العديد من الحلول العملية؛ لضمان استمرار تدفق الشحنات الضرورية إلى المملكة باستخدام الرحلات العارضة التي لم تتوقف على الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة في وقت سابق؛ حيث قامت الشركة بتشغيل 29 رحلة شحن غير مجدولة من مطار شنغهاي الدولي إلى المملكة استجابة للطلب المتزايد على الشحن.

وأضاف قائلًا: تمكنت "السعودية للشحن" -ولله الحمد- من تحقيق مستويات عالية من المرونة وسرعة الاستجابة للطلب المتزايد على الشحن أثناء فترة التعليق التي شهدها الطيران من خلال تعزيز خدمات الرحلات المؤجرة أو ما يسمى بالعارضة؛ مشيرًا إلى أن فريق الشركة يعمل بشكل مستمر لدراسة الأسواق ومعدلات الطلب؛ الأمر الذي يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بشبكة الشحن.

وكانت "السعودية للشحن" قد أعلنت في منتصف يوليو الماضي، أنها سيّرت منذ الإعلان عن الجائحة، أكثر من 1500 رحلة بمختلف طائرات أسطول الشحن الخاص بالشركة؛ منها 500 رحلة باستخدام طائرات الركاب التي تم تشغيلها لأغراض الشحن الجوي دوليًّا؛ وذلك في إطار جهودها للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم؛ حيث نقلت ما يقارب 75 ألف طن من الشحنات الضرورية للحياة إلى المملكة منذ شهر مارس الماضي وحتى شهر يونيو 2020، شملت الأدوية والمعدات الطبية؛ دعمًا للجهود الصحية التي قدمتها المملكة لمواجهة انتشار الوباء.