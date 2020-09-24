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الأهلي يكثف تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي دبي.. في دور الـ16 من دوري الأبطال

"فلادان" طالب بتصحيح أخطاء المباراة السابقة والتركيز العالي

كثف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تحضيراته لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وسط متابعة رئيس النادي عبد الإله مؤمنة.

وحرص مدرب الفريق "فلادان " على تصحيح أخطاء اللاعبين خلال المباراة الفائتة، مبدياً عدداً من الملاحظات على أداء الفريق في المباراة، مطالباً بالتركيز في مباراة السبت باعتبارها إقصائية ولا مجال للتعويض.

واشتمل المران على تدريبات لياقية متنوعة بينها الجري حول الملعب، وباستخدام الكرة، ومن ثم أدى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية.

دوري أبطال آسيا الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يكثف تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي دبي.. في دور الـ16 من دوري الأبطال
سبق

كثف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تحضيراته لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وسط متابعة رئيس النادي عبد الإله مؤمنة.

وحرص مدرب الفريق "فلادان " على تصحيح أخطاء اللاعبين خلال المباراة الفائتة، مبدياً عدداً من الملاحظات على أداء الفريق في المباراة، مطالباً بالتركيز في مباراة السبت باعتبارها إقصائية ولا مجال للتعويض.

واشتمل المران على تدريبات لياقية متنوعة بينها الجري حول الملعب، وباستخدام الكرة، ومن ثم أدى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
10:24 PM

الأهلي يكثف تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي دبي.. في دور الـ16 من دوري الأبطال

"فلادان" طالب بتصحيح أخطاء المباراة السابقة والتركيز العالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كثف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تحضيراته لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وسط متابعة رئيس النادي عبد الإله مؤمنة.

وحرص مدرب الفريق "فلادان " على تصحيح أخطاء اللاعبين خلال المباراة الفائتة، مبدياً عدداً من الملاحظات على أداء الفريق في المباراة، مطالباً بالتركيز في مباراة السبت باعتبارها إقصائية ولا مجال للتعويض.

واشتمل المران على تدريبات لياقية متنوعة بينها الجري حول الملعب، وباستخدام الكرة، ومن ثم أدى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية.

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