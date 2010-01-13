النائب العام يبحث مع نظيره الروسي أبرز الملفات النيابية والعدلية المشتركة

وقعا مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، بزيارة لمقر النيابة العامة الروسية في موسكو، التقى خلالها بالمدعي العام الروسي إيغور كراسنوف.

وتفصيلًا: جرى خلال اللقاء استعراض أبرز الملفات النيابية والعدلية المشتركة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين النيابتين.

وأطْلع المضيف الروسي، النائب العام والوفد السعودي، على سجل العمل الطويل للنيابة العامة الروسية وأبرز منعطفاته التاريخية.

وتحدث الشيخ "المعجب" عن دور النيابة العامة السعودية في ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، وتصديها لكل ما من شأنه الإضرار بسكينة البلاد أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، مؤكداً على الدعم اللامحدود والمتواصل الذي تجده النيابة العامة من القيادة الرشيدة.

يذكر أن النيابة العامة السعودية ونظيرتها الروسية وقعتا مطلع العام 2019 مذكرة تفاهم تتضمن التنسيق القانوني بين النيابتين وتبادل الخبرات والعمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.