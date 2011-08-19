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معلومات خطيرة بحوزة القراصنة.. 40 مليون أمريكي سقطوا في الثغرة!

تحقيق داخلي بعد شكاوى يشير إلى الوصول للبيانات بصورة غير مشروعة

أعلنت شركة "تي موبايل" لخدمات الاتصالات في الولايات المتحدة، أنها تعرضت لاختراق إلكتروني أدى إلى كشف معلومات 40 مليون مستخدم في البلاد.

وقالت الشركة: إن من بين المعلومات المسربة أرقام الضمان الاجتماعي المعروف بي "إس إس إن"، التي تستخدم في رفع التقارير إلى الحكومة عن دخل الفرد، وتحدد مدى أحقيته في الحصول على فوائد الضمان الاجتماعي.

وذكرت الشركة أن بيانات نحو 7.8 مليون مستخدم من زبائن الشركة معرضة للخطر.

وفي محاولة لطمأنة المستخدمين، قالت إن بيانات 50 مليون مستخدم آخر غير معرضة للخطر، بما في ذلك أرقام الهواتف والحسابات وكلمات المرور والبيانات المالية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن المعلومات المسربة في بعض الحالات تشمل الاسم الأول والأخير للمستخدمين وتاريخ ميلادهم ومعلومات رخصة القيادة لمشتركين حالياً وسابقين مع الشركة.

وشاركت الشركة، التي تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون في نوفمبر، نتائج التحقيق الداخلي بعد شكاوى من مستخدمين بأن البعض وصل إلى بياناتهم بصورة غير مشروعة.

وقالت الشركة إنها واثقة من أنها قادرة على سد "الثغرة" التي استغلها قراصنة الإنترنت.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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معلومات خطيرة بحوزة القراصنة.. 40 مليون أمريكي سقطوا في الثغرة!
سبق

أعلنت شركة "تي موبايل" لخدمات الاتصالات في الولايات المتحدة، أنها تعرضت لاختراق إلكتروني أدى إلى كشف معلومات 40 مليون مستخدم في البلاد.

وقالت الشركة: إن من بين المعلومات المسربة أرقام الضمان الاجتماعي المعروف بي "إس إس إن"، التي تستخدم في رفع التقارير إلى الحكومة عن دخل الفرد، وتحدد مدى أحقيته في الحصول على فوائد الضمان الاجتماعي.

وذكرت الشركة أن بيانات نحو 7.8 مليون مستخدم من زبائن الشركة معرضة للخطر.

وفي محاولة لطمأنة المستخدمين، قالت إن بيانات 50 مليون مستخدم آخر غير معرضة للخطر، بما في ذلك أرقام الهواتف والحسابات وكلمات المرور والبيانات المالية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن المعلومات المسربة في بعض الحالات تشمل الاسم الأول والأخير للمستخدمين وتاريخ ميلادهم ومعلومات رخصة القيادة لمشتركين حالياً وسابقين مع الشركة.

وشاركت الشركة، التي تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون في نوفمبر، نتائج التحقيق الداخلي بعد شكاوى من مستخدمين بأن البعض وصل إلى بياناتهم بصورة غير مشروعة.

وقالت الشركة إنها واثقة من أنها قادرة على سد "الثغرة" التي استغلها قراصنة الإنترنت.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
12:28 PM

معلومات خطيرة بحوزة القراصنة.. 40 مليون أمريكي سقطوا في الثغرة!

تحقيق داخلي بعد شكاوى يشير إلى الوصول للبيانات بصورة غير مشروعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "تي موبايل" لخدمات الاتصالات في الولايات المتحدة، أنها تعرضت لاختراق إلكتروني أدى إلى كشف معلومات 40 مليون مستخدم في البلاد.

وقالت الشركة: إن من بين المعلومات المسربة أرقام الضمان الاجتماعي المعروف بي "إس إس إن"، التي تستخدم في رفع التقارير إلى الحكومة عن دخل الفرد، وتحدد مدى أحقيته في الحصول على فوائد الضمان الاجتماعي.

وذكرت الشركة أن بيانات نحو 7.8 مليون مستخدم من زبائن الشركة معرضة للخطر.

وفي محاولة لطمأنة المستخدمين، قالت إن بيانات 50 مليون مستخدم آخر غير معرضة للخطر، بما في ذلك أرقام الهواتف والحسابات وكلمات المرور والبيانات المالية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن المعلومات المسربة في بعض الحالات تشمل الاسم الأول والأخير للمستخدمين وتاريخ ميلادهم ومعلومات رخصة القيادة لمشتركين حالياً وسابقين مع الشركة.

وشاركت الشركة، التي تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون في نوفمبر، نتائج التحقيق الداخلي بعد شكاوى من مستخدمين بأن البعض وصل إلى بياناتهم بصورة غير مشروعة.

وقالت الشركة إنها واثقة من أنها قادرة على سد "الثغرة" التي استغلها قراصنة الإنترنت.

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201,250 سيارة ..

05 يوليو
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38 مليار ..

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