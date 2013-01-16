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بسبب البرد.. "تعليم الحدود" تعلن تأجيل اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً

أكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية تأجيل بدء اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً بدءاً من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس.

وقالت إدارة تعليم الحدود الشمالية: "نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على رأي اللجنة المختصة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي، وذلك من يوم الاثنين 14/ 6/ 1443 حتى يوم الخميس 17/ 6/ 1443؛ إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات).

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية، ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية، واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب البرد.. "تعليم الحدود" تعلن تأجيل اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً
سبق

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية تأجيل بدء اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً بدءاً من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس.

وقالت إدارة تعليم الحدود الشمالية: "نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على رأي اللجنة المختصة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي، وذلك من يوم الاثنين 14/ 6/ 1443 حتى يوم الخميس 17/ 6/ 1443؛ إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات).

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية، ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية، واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
07:09 PM
اخر تعديل
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:23 PM

بسبب البرد.. "تعليم الحدود" تعلن تأجيل اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً

أكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
0
10,356

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية تأجيل بدء اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً بدءاً من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس.

وقالت إدارة تعليم الحدود الشمالية: "نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على رأي اللجنة المختصة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي، وذلك من يوم الاثنين 14/ 6/ 1443 حتى يوم الخميس 17/ 6/ 1443؛ إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات).

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية، ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية، واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

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