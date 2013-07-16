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"تقويم التعليم": لا توجد رسوم على رخصة المعلم.. والاختبارات تعلن خلال أيام

كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة

كشفت هيئة تقويم التعليم عن عدم وجود رسوم لرخصة المعلم، موضحة من خلال صفحتها على "تويتر" أن الرسوم للاختبارين فقط (عام وتخصصي) بقيمة 150 ريالاً لكل اختبار.

وفي التفاصيل، قال نايف العبدلي المتحدث باسم هيئة تقويم التعليم لـ"سبق" إن رسوم الاختبارات ستُعلن رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت الهيئة قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة؛ وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة إلى ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 / 2 / 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها وتقويم تطبيقها، بالإضافة إلى تولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم": لا توجد رسوم على رخصة المعلم.. والاختبارات تعلن خلال أيام
سبق

كشفت هيئة تقويم التعليم عن عدم وجود رسوم لرخصة المعلم، موضحة من خلال صفحتها على "تويتر" أن الرسوم للاختبارين فقط (عام وتخصصي) بقيمة 150 ريالاً لكل اختبار.

وفي التفاصيل، قال نايف العبدلي المتحدث باسم هيئة تقويم التعليم لـ"سبق" إن رسوم الاختبارات ستُعلن رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت الهيئة قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة؛ وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة إلى ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 / 2 / 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها وتقويم تطبيقها، بالإضافة إلى تولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:22 AM

"تقويم التعليم": لا توجد رسوم على رخصة المعلم.. والاختبارات تعلن خلال أيام

كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة

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قاسم الخبراني - الرياض
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كشفت هيئة تقويم التعليم عن عدم وجود رسوم لرخصة المعلم، موضحة من خلال صفحتها على "تويتر" أن الرسوم للاختبارين فقط (عام وتخصصي) بقيمة 150 ريالاً لكل اختبار.

وفي التفاصيل، قال نايف العبدلي المتحدث باسم هيئة تقويم التعليم لـ"سبق" إن رسوم الاختبارات ستُعلن رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت الهيئة قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة؛ وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة إلى ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 / 2 / 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها وتقويم تطبيقها، بالإضافة إلى تولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

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