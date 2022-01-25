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"تويتر" تطرح ميزة جديدة انتظرها الملايين

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن طرحها ميزة جديدة أطلقت عليها اسم "فلوك"، انتظرها الملايين من مستخدمي المنصة الأشهر في العالم.

وأوضحت مصادر من داخل "تويتر" أن ميزة "فلوك" ستسمح -للمرة الأولى- بإمكانية مشاركة التغريدات مع أصدقائك المقربين فقط؛ بحيث لا يمكن مشاهدتها من قِبَل المتابعين الآخرين لك؛ بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وستسمح تقنية "فلوك" بتعيين قائمة "الأصدقاء الموثوق بهم"؛ بحيث تكون تلك التغريدات التي تُنشر عبرها، مرئية لهم فقط.

ولا تزال تلك التقنية قيد التطوير والاختبار حاليًا، ومتوقع دخولها حيز التنفيذ في القريب العاجل.

وتوقعت مصادر أخرى أن يتم إعادة تسمية تلك التقنية عند بدء طرحها للمستخدمين.

وتسمح تقنية "فلوك" حتى الآن عبر تويتر، بأن يضيف كل شخص 150 مستخدمًا في قائمته للأصدقاء المقربين والموثوق بهم.

كما تتميز تلك التقنية بأنها لن تُخطر متابعيك الآخرين بأنك تنشر تغريدات أخرى لأصدقائك، ولن تخبرهم بتفعيلك "فلوك" على الإطلاق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تطرح ميزة جديدة انتظرها الملايين
سبق

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن طرحها ميزة جديدة أطلقت عليها اسم "فلوك"، انتظرها الملايين من مستخدمي المنصة الأشهر في العالم.

وأوضحت مصادر من داخل "تويتر" أن ميزة "فلوك" ستسمح -للمرة الأولى- بإمكانية مشاركة التغريدات مع أصدقائك المقربين فقط؛ بحيث لا يمكن مشاهدتها من قِبَل المتابعين الآخرين لك؛ بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وستسمح تقنية "فلوك" بتعيين قائمة "الأصدقاء الموثوق بهم"؛ بحيث تكون تلك التغريدات التي تُنشر عبرها، مرئية لهم فقط.

ولا تزال تلك التقنية قيد التطوير والاختبار حاليًا، ومتوقع دخولها حيز التنفيذ في القريب العاجل.

وتوقعت مصادر أخرى أن يتم إعادة تسمية تلك التقنية عند بدء طرحها للمستخدمين.

وتسمح تقنية "فلوك" حتى الآن عبر تويتر، بأن يضيف كل شخص 150 مستخدمًا في قائمته للأصدقاء المقربين والموثوق بهم.

كما تتميز تلك التقنية بأنها لن تُخطر متابعيك الآخرين بأنك تنشر تغريدات أخرى لأصدقائك، ولن تخبرهم بتفعيلك "فلوك" على الإطلاق.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:52 PM

"تويتر" تطرح ميزة جديدة انتظرها الملايين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن طرحها ميزة جديدة أطلقت عليها اسم "فلوك"، انتظرها الملايين من مستخدمي المنصة الأشهر في العالم.

وأوضحت مصادر من داخل "تويتر" أن ميزة "فلوك" ستسمح -للمرة الأولى- بإمكانية مشاركة التغريدات مع أصدقائك المقربين فقط؛ بحيث لا يمكن مشاهدتها من قِبَل المتابعين الآخرين لك؛ بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وستسمح تقنية "فلوك" بتعيين قائمة "الأصدقاء الموثوق بهم"؛ بحيث تكون تلك التغريدات التي تُنشر عبرها، مرئية لهم فقط.

ولا تزال تلك التقنية قيد التطوير والاختبار حاليًا، ومتوقع دخولها حيز التنفيذ في القريب العاجل.

وتوقعت مصادر أخرى أن يتم إعادة تسمية تلك التقنية عند بدء طرحها للمستخدمين.

وتسمح تقنية "فلوك" حتى الآن عبر تويتر، بأن يضيف كل شخص 150 مستخدمًا في قائمته للأصدقاء المقربين والموثوق بهم.

كما تتميز تلك التقنية بأنها لن تُخطر متابعيك الآخرين بأنك تنشر تغريدات أخرى لأصدقائك، ولن تخبرهم بتفعيلك "فلوك" على الإطلاق.

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20 أكتوبر
14,902
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