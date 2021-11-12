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بالفيديو.. مجنَّدة تستأذن وزير الداخلية ببدء العرض العسكري

خلال تفقُّده سير عمل المديرية العامة للسجون

تداولت منصات ومواقع التواصل لقطة فيديو لمجندة، تقف أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتؤدي التحية العسكرية قائلة: "بأمرك سيدي"، قبل أن يبدأ العرض العسكري.

وجاء هذا العرض خلال تفقُّد وزير الداخلية أمس الخميس سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، ودشَّن عددًا من المراكز المتخصصة في تأهيل وإصلاح السجناء، بما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجن.

وشملت المراكز التي تم تدشينها مركز "فجر"، ومركز "ثقة"، ومركز "إشراقة"، التي تنفِّذ برامجها التأهيلية والإصلاحية في مناطق السعودية كافة.

وتابع وزير الداخلية سير العمل في مركز تدريب القدرات النسائي الذي يتولى مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية للقيام بمهمات أمن السجون والشرطة العسكرية والرعاية الاجتماعية والنفسية، وشهد جانبًا من التدريبات العسكرية، ومهارات الدفاع عن النفس، وبعض المحاضرات في القاعات التعليمية للمتدربات.

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، قد دشَّن مؤخرًا عبر تقنية الاتصال المرئي مقر المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير المقار الأمنية، ومواكبة أفضل التصاميم لتوفير بنية تحتية عالية المستوى، تخدم العمل الأمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مجنَّدة تستأذن وزير الداخلية ببدء العرض العسكري
سبق

تداولت منصات ومواقع التواصل لقطة فيديو لمجندة، تقف أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتؤدي التحية العسكرية قائلة: "بأمرك سيدي"، قبل أن يبدأ العرض العسكري.

وجاء هذا العرض خلال تفقُّد وزير الداخلية أمس الخميس سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، ودشَّن عددًا من المراكز المتخصصة في تأهيل وإصلاح السجناء، بما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجن.

وشملت المراكز التي تم تدشينها مركز "فجر"، ومركز "ثقة"، ومركز "إشراقة"، التي تنفِّذ برامجها التأهيلية والإصلاحية في مناطق السعودية كافة.

وتابع وزير الداخلية سير العمل في مركز تدريب القدرات النسائي الذي يتولى مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية للقيام بمهمات أمن السجون والشرطة العسكرية والرعاية الاجتماعية والنفسية، وشهد جانبًا من التدريبات العسكرية، ومهارات الدفاع عن النفس، وبعض المحاضرات في القاعات التعليمية للمتدربات.

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، قد دشَّن مؤخرًا عبر تقنية الاتصال المرئي مقر المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير المقار الأمنية، ومواكبة أفضل التصاميم لتوفير بنية تحتية عالية المستوى، تخدم العمل الأمني.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
08:32 PM

بالفيديو.. مجنَّدة تستأذن وزير الداخلية ببدء العرض العسكري

خلال تفقُّده سير عمل المديرية العامة للسجون

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
6,061

تداولت منصات ومواقع التواصل لقطة فيديو لمجندة، تقف أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتؤدي التحية العسكرية قائلة: "بأمرك سيدي"، قبل أن يبدأ العرض العسكري.

وجاء هذا العرض خلال تفقُّد وزير الداخلية أمس الخميس سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، ودشَّن عددًا من المراكز المتخصصة في تأهيل وإصلاح السجناء، بما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجن.

وشملت المراكز التي تم تدشينها مركز "فجر"، ومركز "ثقة"، ومركز "إشراقة"، التي تنفِّذ برامجها التأهيلية والإصلاحية في مناطق السعودية كافة.

وتابع وزير الداخلية سير العمل في مركز تدريب القدرات النسائي الذي يتولى مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية للقيام بمهمات أمن السجون والشرطة العسكرية والرعاية الاجتماعية والنفسية، وشهد جانبًا من التدريبات العسكرية، ومهارات الدفاع عن النفس، وبعض المحاضرات في القاعات التعليمية للمتدربات.

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، قد دشَّن مؤخرًا عبر تقنية الاتصال المرئي مقر المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير المقار الأمنية، ومواكبة أفضل التصاميم لتوفير بنية تحتية عالية المستوى، تخدم العمل الأمني.

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