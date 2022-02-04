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"موزيلا" تجهز مفاجأة "افتراضية" لمتصفحها "فايرفوكس"

كشفت شركة "موزيلا" عن تجهيزها مفاجأة وصفتها بـ"الافتراضية" لمستخدمي متصفحها الشهير "فايرفوكس".

وأوضحت "موزيلا" في تقرير عبر مدونتها الرسمية أنها تجهز حاليًا لإصدار مخصص للعمل على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لمتصفحها "فايرفوكس".

وتستعين "موزيلا" بتقنيات من شركة "إجاليا" لتطوير برمجيات الواقع الافتراضي على متصفح "فايرفوكس"، ليتضمن عددًا هائلًا من التطبيقات والاستخدامات الخاصة بالواقع الافتراضي المعزز عبر المتصفح.

وسيكون متصفح "فايرفوكس" للواقع الافتراضي مخصصًا على سماعات رأس الواقع المعزز المختلفة، وسيسمح بتصفح مواقع الإنترنت التقليدية وخدمات الواقع الافتراضي المعزز المختلفة وأبرزها تقنيات "الميتا فيرس" الشهيرة بطريقة تدمج لأول مرة استخدام الإنترنت التقليدي والإنترنت الافتراضي الجديد.

شركة موزيلا فايرفوكس

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"موزيلا" تجهز مفاجأة "افتراضية" لمتصفحها "فايرفوكس"
سبق

كشفت شركة "موزيلا" عن تجهيزها مفاجأة وصفتها بـ"الافتراضية" لمستخدمي متصفحها الشهير "فايرفوكس".

وأوضحت "موزيلا" في تقرير عبر مدونتها الرسمية أنها تجهز حاليًا لإصدار مخصص للعمل على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لمتصفحها "فايرفوكس".

وتستعين "موزيلا" بتقنيات من شركة "إجاليا" لتطوير برمجيات الواقع الافتراضي على متصفح "فايرفوكس"، ليتضمن عددًا هائلًا من التطبيقات والاستخدامات الخاصة بالواقع الافتراضي المعزز عبر المتصفح.

وسيكون متصفح "فايرفوكس" للواقع الافتراضي مخصصًا على سماعات رأس الواقع المعزز المختلفة، وسيسمح بتصفح مواقع الإنترنت التقليدية وخدمات الواقع الافتراضي المعزز المختلفة وأبرزها تقنيات "الميتا فيرس" الشهيرة بطريقة تدمج لأول مرة استخدام الإنترنت التقليدي والإنترنت الافتراضي الجديد.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
03:04 PM

"موزيلا" تجهز مفاجأة "افتراضية" لمتصفحها "فايرفوكس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "موزيلا" عن تجهيزها مفاجأة وصفتها بـ"الافتراضية" لمستخدمي متصفحها الشهير "فايرفوكس".

وأوضحت "موزيلا" في تقرير عبر مدونتها الرسمية أنها تجهز حاليًا لإصدار مخصص للعمل على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لمتصفحها "فايرفوكس".

وتستعين "موزيلا" بتقنيات من شركة "إجاليا" لتطوير برمجيات الواقع الافتراضي على متصفح "فايرفوكس"، ليتضمن عددًا هائلًا من التطبيقات والاستخدامات الخاصة بالواقع الافتراضي المعزز عبر المتصفح.

وسيكون متصفح "فايرفوكس" للواقع الافتراضي مخصصًا على سماعات رأس الواقع المعزز المختلفة، وسيسمح بتصفح مواقع الإنترنت التقليدية وخدمات الواقع الافتراضي المعزز المختلفة وأبرزها تقنيات "الميتا فيرس" الشهيرة بطريقة تدمج لأول مرة استخدام الإنترنت التقليدي والإنترنت الافتراضي الجديد.

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04 فبراير
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