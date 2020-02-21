"ثلوثية التويجري" تحتفي بـ"يوم التأسيس" بندوة ثقافية

"التويجري": تُعيد قراءة تاريخنا الوطني وتُقرِّبه للأجيال

تقيم "ثلوثية أحمد التويجري للفكر والثقافة" في مدينة بريدة ندوة ثقافية بمناسبة "يوم التأسيس" بعد مغرب يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022.

ويشارك في الندوة كل من: الدكتور محمد بن علي السكاكر أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القصيم، والدكتور سليمان بن محمد العطني أستاذ التاريخ الحديث المشارك بجامعة القصيم، ويديرها الدكتور عبدالله بن علي العجلان أستاذ التاريخ الحديث المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال عميد "الثلوثية" أحمد بن عبدالله التويجري: إن عقد الندوة يأتي مشاركة من "الثلوثية" في الاحتفال بذكرى التأسيس المجيد، الذي كان له الأثر العظيم في استقرار الجزيرة العربية على مدى ثلاثة قرون، على الرغم مما كان يحيط بالمنطقة من أحداث جسام.

وأكد "التويجري" أهمية إقامة مثل هذه الندوات التي تُعيد قراءة تاريخنا الوطني وتُقرِّبه للأجيال.

يُذكر أن ثلوثية أحمد التويجري تأسست عام 2016م، وتم خلال هذه السنوات طرح الكثير من المواضيع المهمة، سواء التاريخية أو الثقافية أو الاجتماعية.. كما شاركت في جميع المناسبات الوطنية المختلفة.