النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ناقش 65 بحثًا علميًا.. اختتام أعمال ملتقى جامعة الملك خالد السنوي بتهامة

حظي خلال دوراته الأربع باهتمام وإشادة في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية

اختتمت كلية العلوم والآداب بمحايل عسير أخيرًا، الملتقى العلمي السنوي الرابع بتهامة، والذي استمرت فعالياته لمدة يومين، وانطلق الأربعاء الماضي برعاية رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وأُقيم عن بعد.

وأوضح عميد الكلية رئيس الملتقى الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري أن الملتقى اشتمل على محورين جاءا بعنوان "دور العلوم الإنسانية في الثراء المعرفي" و"الاتجاهات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا"، وقُدمت في الملتقى 65 ورقةً علمية توزّعت على 11 جلسة علميةً، في مختلف التخصصات الإنسانية والعلمية، وشهدت الجلسات العلمية حضورًا كبيرًا من الباحثين والمهتمين الذين حضروا من داخل الجامعة وخارجها، ومن خارج المملكة، وقدم عددٌ كبيرٌ من الحضور مداخلات قيّمة، أَثْرت الأوراق العلمية، وعكستْ إيجابية التفاعل العلمي بين المشاركين والحضور.

إلى ذلك وحول مخرجات الملتقى، أوضح وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية والمنسق الإعلامي وعضو اللجنة الإشرافية على الملتقى الدكتور صالح السهيمي، أن الملتقى أكد في ختامه أهمية العمل على دعمِ خطةِ الجامعةِ الإستراتيجيةِ 2025 في إخراجِ بحوثٍ نوعيةٍ تواكبُ متطلباتِ منطقةِ عسيرِ وتحققُ رؤيةِ المملكة 2030م.

كما اقترح تأسيس مركز علمي وسيط مهمتُهُ التنسيق بين ما يُنتجُ من بحوثٍ سنوية في الجامعة والجهات التي تخدمُها هذه البحوث سواء كانت مصانع أم جهات صحية أم زراعية أو غيرها؛ لإمكانية تحويل هذه البحوث من جانب مخبري منتج، إلى جانب تطبيقي في تلك الجهات، كما شدد الملتقى على عددٍ من المقترحات والتوصيات الأخرى.

يُذكر أن الملتقى حظي خلال دوراته الأربع باهتمام وإشادة في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.

جامعة الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ناقش 65 بحثًا علميًا.. اختتام أعمال ملتقى جامعة الملك خالد السنوي بتهامة
سبق

اختتمت كلية العلوم والآداب بمحايل عسير أخيرًا، الملتقى العلمي السنوي الرابع بتهامة، والذي استمرت فعالياته لمدة يومين، وانطلق الأربعاء الماضي برعاية رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وأُقيم عن بعد.

وأوضح عميد الكلية رئيس الملتقى الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري أن الملتقى اشتمل على محورين جاءا بعنوان "دور العلوم الإنسانية في الثراء المعرفي" و"الاتجاهات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا"، وقُدمت في الملتقى 65 ورقةً علمية توزّعت على 11 جلسة علميةً، في مختلف التخصصات الإنسانية والعلمية، وشهدت الجلسات العلمية حضورًا كبيرًا من الباحثين والمهتمين الذين حضروا من داخل الجامعة وخارجها، ومن خارج المملكة، وقدم عددٌ كبيرٌ من الحضور مداخلات قيّمة، أَثْرت الأوراق العلمية، وعكستْ إيجابية التفاعل العلمي بين المشاركين والحضور.

إلى ذلك وحول مخرجات الملتقى، أوضح وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية والمنسق الإعلامي وعضو اللجنة الإشرافية على الملتقى الدكتور صالح السهيمي، أن الملتقى أكد في ختامه أهمية العمل على دعمِ خطةِ الجامعةِ الإستراتيجيةِ 2025 في إخراجِ بحوثٍ نوعيةٍ تواكبُ متطلباتِ منطقةِ عسيرِ وتحققُ رؤيةِ المملكة 2030م.

كما اقترح تأسيس مركز علمي وسيط مهمتُهُ التنسيق بين ما يُنتجُ من بحوثٍ سنوية في الجامعة والجهات التي تخدمُها هذه البحوث سواء كانت مصانع أم جهات صحية أم زراعية أو غيرها؛ لإمكانية تحويل هذه البحوث من جانب مخبري منتج، إلى جانب تطبيقي في تلك الجهات، كما شدد الملتقى على عددٍ من المقترحات والتوصيات الأخرى.

يُذكر أن الملتقى حظي خلال دوراته الأربع باهتمام وإشادة في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
09:49 PM

ناقش 65 بحثًا علميًا.. اختتام أعمال ملتقى جامعة الملك خالد السنوي بتهامة

حظي خلال دوراته الأربع باهتمام وإشادة في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
152

اختتمت كلية العلوم والآداب بمحايل عسير أخيرًا، الملتقى العلمي السنوي الرابع بتهامة، والذي استمرت فعالياته لمدة يومين، وانطلق الأربعاء الماضي برعاية رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وأُقيم عن بعد.

وأوضح عميد الكلية رئيس الملتقى الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري أن الملتقى اشتمل على محورين جاءا بعنوان "دور العلوم الإنسانية في الثراء المعرفي" و"الاتجاهات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا"، وقُدمت في الملتقى 65 ورقةً علمية توزّعت على 11 جلسة علميةً، في مختلف التخصصات الإنسانية والعلمية، وشهدت الجلسات العلمية حضورًا كبيرًا من الباحثين والمهتمين الذين حضروا من داخل الجامعة وخارجها، ومن خارج المملكة، وقدم عددٌ كبيرٌ من الحضور مداخلات قيّمة، أَثْرت الأوراق العلمية، وعكستْ إيجابية التفاعل العلمي بين المشاركين والحضور.

إلى ذلك وحول مخرجات الملتقى، أوضح وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية والمنسق الإعلامي وعضو اللجنة الإشرافية على الملتقى الدكتور صالح السهيمي، أن الملتقى أكد في ختامه أهمية العمل على دعمِ خطةِ الجامعةِ الإستراتيجيةِ 2025 في إخراجِ بحوثٍ نوعيةٍ تواكبُ متطلباتِ منطقةِ عسيرِ وتحققُ رؤيةِ المملكة 2030م.

كما اقترح تأسيس مركز علمي وسيط مهمتُهُ التنسيق بين ما يُنتجُ من بحوثٍ سنوية في الجامعة والجهات التي تخدمُها هذه البحوث سواء كانت مصانع أم جهات صحية أم زراعية أو غيرها؛ لإمكانية تحويل هذه البحوث من جانب مخبري منتج، إلى جانب تطبيقي في تلك الجهات، كما شدد الملتقى على عددٍ من المقترحات والتوصيات الأخرى.

يُذكر أن الملتقى حظي خلال دوراته الأربع باهتمام وإشادة في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,074
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,493
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,748
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,459

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة