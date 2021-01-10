مطالب بتشغيل مبنى كلية "أبو عريش".. ولوحتان تشيران إلى انتهاء الأعمال بالمشروع

"محرق" : التشغيل يعتمد على توفر الاعتمادات المالية لتهيئة الموقع العام

طالب أولياء أمور الطالبات بمحافظتي أبو عريش والعارضة شرقي جازان، بسرعة الانتهاء من الأعمال في محيط كلية المجتمع بأبو عريش، نظرًا للحاجة إليها في ظل ازدياد أعداد الطالبات .

وتفصيلاً، يعد المبنى واحدًا من المباني التابعة لجامعة جازان، وبه لوحتان للمشروع الأولى دون في إحداهما أنه تم انتهاء الأعمال بالمشروع بتاريخ 1435 هـ بينما اللوحة الثانية دون فيها انتهاء المشروع بتاريخ 1440 بينما لم يتم تشغيل المبنى ومازالت الأعمال جارية في بعض المرافق بمحيط المبنى.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق أن مشروع الكلية الجامعية بأبو عريش غير متعثر، وقد تم إنجاز المبنى الرئيس في الوقت المحدد والذي يضم 32 قاعة دراسية و25 معملاً و62 مكتبًا إداريًا، وبطاقة استيعابية تصل لـ 2500 طالبة، مضيفًا أن تشغيل المشروع يعتمد على توفر الاعتمادات المالية لتهيئة الموقع العام للكلية.