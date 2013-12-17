النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يستمر لمدة 4 أيام في الرياض.. "ميدل بيست" المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط

يوفر تجربة فريدة واستثنائية للزوار والحضور

انطلق اليوم في الرياض مهرجان "ميدل بيست" بفعاليات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ساودنستروم 2021"، الذي ينظم على مسارح "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 16 إلى 19 ديسمبر الجاري.

ويستقبل الحدث الموسيقي الضخم الجماهير العاشقة للموسيقى الإلكترونية من خلال 8 مسارح رئيسة، هي: بيج بيست، وداون بيست، ودانس بيست، وأندرجراوند بيست، وذلك في منطقة بنبان، شمال الرياض.

تجربة فريدة
على مدار الأيام الأربعة للمهرجان، ستشهد مسارح "ميدل بيست" مشاركة واسعة لأكثر من 200 نجم عالمي، وعروض دولية بمشاركة مؤدين محليين وإقليميين بعروض فنية تمتد لنحو 12 ساعة في اليوم، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا.

ويشكل إقامة الحدث الضخم في الرياض فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها لا تقتصر على الموسيقى فقط، بل تشكل قائمة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية، ومعارض فن محلية، وعروض ترفيهية فخمة على الهواء، ومركبات طعام (فود ترك)، ومطاعم متميزة.

ويشهد المهرجان حضورًا كبيرًا لنجوم الغناء في المنطقة العربية والعالم، حيث يحضر باقة من النجوم مثل محمد حماقي، وعمرو دياب، وأليسا، وراشد الماجد، وماجد المهندس، إضافة إلى النجوم العالميين للموسيقى الإلكترونية.

وتستضيف الرياض الحدث العالمي للمرة الثانية، حيث استقبلت عشاق الموسيقى قبل عامين، وبحضور أكثر من 100 فنانDJ وموسيقى إلكترونية عالميين، وبعروض حية على خمسة مسارح ضخمة بمشاركة أكبر نجوم الوطن العربي والخليج. واشتمل المهرجان حينذاك على 18 عنوانًا عالميًا، و28 عرضًا عالميًا.

إمكانات مسخرة
سخر القائمون على المهرجان العالمي كامل الإمكانات، وأحدث الحلول التقنية؛ وذلك لضمان تحقيق تجربة استثنائية للحضور، وذلك من خلال كادر تنظيمي بنحو 8 آلاف عامل، إضافة إلى توفير 353 كاميرا مراقبة تغطي أرجاء المكان كافة.

كما رحب المنظمون بجميع المشاركين والحضور من داخل المملكة وخارجها، حيث يعكس تنظيم هذه الفعالية المهمة الوزن الذي باتت تشكله العاصمة السعودية الرياض على خريطة الفن والموسيقى العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
يستمر لمدة 4 أيام في الرياض.. "ميدل بيست" المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط
سبق

انطلق اليوم في الرياض مهرجان "ميدل بيست" بفعاليات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ساودنستروم 2021"، الذي ينظم على مسارح "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 16 إلى 19 ديسمبر الجاري.

ويستقبل الحدث الموسيقي الضخم الجماهير العاشقة للموسيقى الإلكترونية من خلال 8 مسارح رئيسة، هي: بيج بيست، وداون بيست، ودانس بيست، وأندرجراوند بيست، وذلك في منطقة بنبان، شمال الرياض.

تجربة فريدة
على مدار الأيام الأربعة للمهرجان، ستشهد مسارح "ميدل بيست" مشاركة واسعة لأكثر من 200 نجم عالمي، وعروض دولية بمشاركة مؤدين محليين وإقليميين بعروض فنية تمتد لنحو 12 ساعة في اليوم، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا.

ويشكل إقامة الحدث الضخم في الرياض فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها لا تقتصر على الموسيقى فقط، بل تشكل قائمة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية، ومعارض فن محلية، وعروض ترفيهية فخمة على الهواء، ومركبات طعام (فود ترك)، ومطاعم متميزة.

ويشهد المهرجان حضورًا كبيرًا لنجوم الغناء في المنطقة العربية والعالم، حيث يحضر باقة من النجوم مثل محمد حماقي، وعمرو دياب، وأليسا، وراشد الماجد، وماجد المهندس، إضافة إلى النجوم العالميين للموسيقى الإلكترونية.

وتستضيف الرياض الحدث العالمي للمرة الثانية، حيث استقبلت عشاق الموسيقى قبل عامين، وبحضور أكثر من 100 فنانDJ وموسيقى إلكترونية عالميين، وبعروض حية على خمسة مسارح ضخمة بمشاركة أكبر نجوم الوطن العربي والخليج. واشتمل المهرجان حينذاك على 18 عنوانًا عالميًا، و28 عرضًا عالميًا.

إمكانات مسخرة
سخر القائمون على المهرجان العالمي كامل الإمكانات، وأحدث الحلول التقنية؛ وذلك لضمان تحقيق تجربة استثنائية للحضور، وذلك من خلال كادر تنظيمي بنحو 8 آلاف عامل، إضافة إلى توفير 353 كاميرا مراقبة تغطي أرجاء المكان كافة.

كما رحب المنظمون بجميع المشاركين والحضور من داخل المملكة وخارجها، حيث يعكس تنظيم هذه الفعالية المهمة الوزن الذي باتت تشكله العاصمة السعودية الرياض على خريطة الفن والموسيقى العالمية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
10:25 PM

يستمر لمدة 4 أيام في الرياض.. "ميدل بيست" المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط

يوفر تجربة فريدة واستثنائية للزوار والحضور

A A A
ياسر نجدي - الرياض
5
2,841

انطلق اليوم في الرياض مهرجان "ميدل بيست" بفعاليات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ساودنستروم 2021"، الذي ينظم على مسارح "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 16 إلى 19 ديسمبر الجاري.

ويستقبل الحدث الموسيقي الضخم الجماهير العاشقة للموسيقى الإلكترونية من خلال 8 مسارح رئيسة، هي: بيج بيست، وداون بيست، ودانس بيست، وأندرجراوند بيست، وذلك في منطقة بنبان، شمال الرياض.

تجربة فريدة
على مدار الأيام الأربعة للمهرجان، ستشهد مسارح "ميدل بيست" مشاركة واسعة لأكثر من 200 نجم عالمي، وعروض دولية بمشاركة مؤدين محليين وإقليميين بعروض فنية تمتد لنحو 12 ساعة في اليوم، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا.

ويشكل إقامة الحدث الضخم في الرياض فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها لا تقتصر على الموسيقى فقط، بل تشكل قائمة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية، ومعارض فن محلية، وعروض ترفيهية فخمة على الهواء، ومركبات طعام (فود ترك)، ومطاعم متميزة.

ويشهد المهرجان حضورًا كبيرًا لنجوم الغناء في المنطقة العربية والعالم، حيث يحضر باقة من النجوم مثل محمد حماقي، وعمرو دياب، وأليسا، وراشد الماجد، وماجد المهندس، إضافة إلى النجوم العالميين للموسيقى الإلكترونية.

وتستضيف الرياض الحدث العالمي للمرة الثانية، حيث استقبلت عشاق الموسيقى قبل عامين، وبحضور أكثر من 100 فنانDJ وموسيقى إلكترونية عالميين، وبعروض حية على خمسة مسارح ضخمة بمشاركة أكبر نجوم الوطن العربي والخليج. واشتمل المهرجان حينذاك على 18 عنوانًا عالميًا، و28 عرضًا عالميًا.

إمكانات مسخرة
سخر القائمون على المهرجان العالمي كامل الإمكانات، وأحدث الحلول التقنية؛ وذلك لضمان تحقيق تجربة استثنائية للحضور، وذلك من خلال كادر تنظيمي بنحو 8 آلاف عامل، إضافة إلى توفير 353 كاميرا مراقبة تغطي أرجاء المكان كافة.

كما رحب المنظمون بجميع المشاركين والحضور من داخل المملكة وخارجها، حيث يعكس تنظيم هذه الفعالية المهمة الوزن الذي باتت تشكله العاصمة السعودية الرياض على خريطة الفن والموسيقى العالمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,607
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,800
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة