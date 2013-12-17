يستمر لمدة 4 أيام في الرياض.. "ميدل بيست" المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط

يوفر تجربة فريدة واستثنائية للزوار والحضور

انطلق اليوم في الرياض مهرجان "ميدل بيست" بفعاليات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ساودنستروم 2021"، الذي ينظم على مسارح "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 16 إلى 19 ديسمبر الجاري.



ويستقبل الحدث الموسيقي الضخم الجماهير العاشقة للموسيقى الإلكترونية من خلال 8 مسارح رئيسة، هي: بيج بيست، وداون بيست، ودانس بيست، وأندرجراوند بيست، وذلك في منطقة بنبان، شمال الرياض.



تجربة فريدة

على مدار الأيام الأربعة للمهرجان، ستشهد مسارح "ميدل بيست" مشاركة واسعة لأكثر من 200 نجم عالمي، وعروض دولية بمشاركة مؤدين محليين وإقليميين بعروض فنية تمتد لنحو 12 ساعة في اليوم، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا.



ويشكل إقامة الحدث الضخم في الرياض فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها لا تقتصر على الموسيقى فقط، بل تشكل قائمة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية، ومعارض فن محلية، وعروض ترفيهية فخمة على الهواء، ومركبات طعام (فود ترك)، ومطاعم متميزة.



ويشهد المهرجان حضورًا كبيرًا لنجوم الغناء في المنطقة العربية والعالم، حيث يحضر باقة من النجوم مثل محمد حماقي، وعمرو دياب، وأليسا، وراشد الماجد، وماجد المهندس، إضافة إلى النجوم العالميين للموسيقى الإلكترونية.



وتستضيف الرياض الحدث العالمي للمرة الثانية، حيث استقبلت عشاق الموسيقى قبل عامين، وبحضور أكثر من 100 فنانDJ وموسيقى إلكترونية عالميين، وبعروض حية على خمسة مسارح ضخمة بمشاركة أكبر نجوم الوطن العربي والخليج. واشتمل المهرجان حينذاك على 18 عنوانًا عالميًا، و28 عرضًا عالميًا.



إمكانات مسخرة

سخر القائمون على المهرجان العالمي كامل الإمكانات، وأحدث الحلول التقنية؛ وذلك لضمان تحقيق تجربة استثنائية للحضور، وذلك من خلال كادر تنظيمي بنحو 8 آلاف عامل، إضافة إلى توفير 353 كاميرا مراقبة تغطي أرجاء المكان كافة.



كما رحب المنظمون بجميع المشاركين والحضور من داخل المملكة وخارجها، حيث يعكس تنظيم هذه الفعالية المهمة الوزن الذي باتت تشكله العاصمة السعودية الرياض على خريطة الفن والموسيقى العالمية.