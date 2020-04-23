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سوق "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6604.90 نقطة

بتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال لأكثر من 201 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 63.43 نقطة ليقفل عند مستوى 6604.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 201 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 177 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 22 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، ساب للتكافل، الدرع العربي، الحكير، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساسكو، سدافكو، الزامل للصناعة، حلواني إخوان، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.81%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، سيرا، زين السعودية، الراجحي، بحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، سيرا، بحر العرب، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 77.16 نقطة ليقفل عند مستوى 7716.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 979 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6604.90 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 63.43 نقطة ليقفل عند مستوى 6604.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 201 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 177 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 22 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، ساب للتكافل، الدرع العربي، الحكير، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساسكو، سدافكو، الزامل للصناعة، حلواني إخوان، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.81%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، سيرا، زين السعودية، الراجحي، بحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، سيرا، بحر العرب، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 77.16 نقطة ليقفل عند مستوى 7716.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 979 صفقة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
01:55 PM

سوق "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6604.90 نقطة

بتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال لأكثر من 201 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 63.43 نقطة ليقفل عند مستوى 6604.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 201 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 177 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 22 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، ساب للتكافل، الدرع العربي، الحكير، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساسكو، سدافكو، الزامل للصناعة، حلواني إخوان، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.81%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، سيرا، زين السعودية، الراجحي، بحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، سيرا، بحر العرب، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 77.16 نقطة ليقفل عند مستوى 7716.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 979 صفقة.

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