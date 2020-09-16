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778 جهازًا لوحيًّا من "تكافل" لطلاب وطالبات عسير

لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد

وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، بتوزيع 778 جهازًا لوحيًّا، قدمتها مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المسجلين بها، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد، مع شرائح بيانات للمرحلة الثانوية "الصف الثالث".

وأوضح مشرف البرنامج بتعليم المنطقة أحمد العكاسي، أن دفعة أخرى سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق معايير الاستحقاق، بالشراكة مع مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

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778 جهازًا لوحيًّا من "تكافل" لطلاب وطالبات عسير
سبق

وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، بتوزيع 778 جهازًا لوحيًّا، قدمتها مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المسجلين بها، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد، مع شرائح بيانات للمرحلة الثانوية "الصف الثالث".

وأوضح مشرف البرنامج بتعليم المنطقة أحمد العكاسي، أن دفعة أخرى سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق معايير الاستحقاق، بالشراكة مع مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:01 PM

778 جهازًا لوحيًّا من "تكافل" لطلاب وطالبات عسير

لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، بتوزيع 778 جهازًا لوحيًّا، قدمتها مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المسجلين بها، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد، مع شرائح بيانات للمرحلة الثانوية "الصف الثالث".

وأوضح مشرف البرنامج بتعليم المنطقة أحمد العكاسي، أن دفعة أخرى سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق معايير الاستحقاق، بالشراكة مع مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

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