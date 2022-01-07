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رئيس الهلال "ابن نافل": نحن لا نعمل على المفاجآت بل على تحقيق البطولات

رفض الحديث عن مستقبل "كنو" .. بعد تحقيقه البطولة السادسة

قال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل ، أمس الخميس إنهم في إدارة النادي لا يسعون إلى انتصارات خارج الملعب، ولا يؤمنون بالمفاجأة وإنما يعملون على تحقيق البطولات.


وتابع رئيس الهلال عقب تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة : "نحن حريصون على حماية اللاعبين ودائمًا ما نقول لهم أعطونا داخل الملعب ولن نبخل عليكم، ونحن لا نعمل على المفاجأة بل نعمل على تحقيق البطولات؛ كما لا نسعى لانتصارات خارج المستطيل الأخضر".


وحول مستقبل لاعب الفريق محمد كنو والأنباء المتواترة عن مغادرته أسوار النادي أجاب : "لا يوجد خصوصية مع كنو ونهجنا العمل بسرية خلال المفاوضات والتعاقد أو التجديد للاعبين".


وقدم "ابن نافل" الاعتذار لجماهير النادي عن إخفاقات الفريق خلال الفترة الماضية قائلاً: "أنا أتحمل كامل المسؤولية فجمهورنا الدافع الرئيس وراء اعتلائنا منصات التتويج".

يُذكر أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بلغ البطولة رقم 6 منذ ترؤس النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الهلال "ابن نافل": نحن لا نعمل على المفاجآت بل على تحقيق البطولات
سبق

قال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل ، أمس الخميس إنهم في إدارة النادي لا يسعون إلى انتصارات خارج الملعب، ولا يؤمنون بالمفاجأة وإنما يعملون على تحقيق البطولات.


وتابع رئيس الهلال عقب تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة : "نحن حريصون على حماية اللاعبين ودائمًا ما نقول لهم أعطونا داخل الملعب ولن نبخل عليكم، ونحن لا نعمل على المفاجأة بل نعمل على تحقيق البطولات؛ كما لا نسعى لانتصارات خارج المستطيل الأخضر".


وحول مستقبل لاعب الفريق محمد كنو والأنباء المتواترة عن مغادرته أسوار النادي أجاب : "لا يوجد خصوصية مع كنو ونهجنا العمل بسرية خلال المفاوضات والتعاقد أو التجديد للاعبين".


وقدم "ابن نافل" الاعتذار لجماهير النادي عن إخفاقات الفريق خلال الفترة الماضية قائلاً: "أنا أتحمل كامل المسؤولية فجمهورنا الدافع الرئيس وراء اعتلائنا منصات التتويج".

يُذكر أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بلغ البطولة رقم 6 منذ ترؤس النادي.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
12:51 AM

رئيس الهلال "ابن نافل": نحن لا نعمل على المفاجآت بل على تحقيق البطولات

رفض الحديث عن مستقبل "كنو" .. بعد تحقيقه البطولة السادسة

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
4,205

قال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل ، أمس الخميس إنهم في إدارة النادي لا يسعون إلى انتصارات خارج الملعب، ولا يؤمنون بالمفاجأة وإنما يعملون على تحقيق البطولات.


وتابع رئيس الهلال عقب تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة : "نحن حريصون على حماية اللاعبين ودائمًا ما نقول لهم أعطونا داخل الملعب ولن نبخل عليكم، ونحن لا نعمل على المفاجأة بل نعمل على تحقيق البطولات؛ كما لا نسعى لانتصارات خارج المستطيل الأخضر".


وحول مستقبل لاعب الفريق محمد كنو والأنباء المتواترة عن مغادرته أسوار النادي أجاب : "لا يوجد خصوصية مع كنو ونهجنا العمل بسرية خلال المفاوضات والتعاقد أو التجديد للاعبين".


وقدم "ابن نافل" الاعتذار لجماهير النادي عن إخفاقات الفريق خلال الفترة الماضية قائلاً: "أنا أتحمل كامل المسؤولية فجمهورنا الدافع الرئيس وراء اعتلائنا منصات التتويج".

يُذكر أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بلغ البطولة رقم 6 منذ ترؤس النادي.

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