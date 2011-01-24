"زين السعودية" تفوز بثلاث جوائز كأفضل شبكة جيل خامس بالمملكة من "أوبن سيجنال"

لكل من مؤشرات سرعة التحميل وتوفير الخدمات والتغطية والاستخدام

أعلنت "أوبن سيجنال" (Opensignal) مؤخرًا في تقرير لها، فوز "زين السعودية" بالجوائز الثلاث المخصصة لتجربة مستخدمي شبكة الجيل الخامس لكل من مؤشرات "سرعة التحميل لشبكة (5G)" و"توفير خدمات الجيل الخامس" و"سرعة التحميل لمستخدمي الجيل الخامس (5G)".

وأكدت "أوبن سيجنال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقييم معايير تجربة المستخدمين للخدمات المحمولة، تصدّر "زين السعودية" مشغلي الاتصالات في المملكة العربية السعودية في تجربة الجيل الخامس؛ بحسب تقريرها الخاص بتجربة مستخدمي شبكة الجيل الخامس الصادر في يناير 2021.

وحازت "زين السعودية" على الجوائز الثلاث المخصصة لهذه الفئة لكل من مؤشرات "توفير خدمات الجيل الخامس" (5G)، و"سرعة التحميل لمستخدمي الجيل الخامس" (5G)، و"سرعة التحميل لشبكة الجيل الخامس" (5G)، بفوارق كبيرة بحسب التقرير.

وأكد التقرير الذي يقيم تجارب فعلية من أرض الواقع لمستخدمي شبكة الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية وللمرة الأولى، تفوّق سرعات الجيل الخامس لـ"زين السعودية"، مقارنة مع جميع المشغلين الآخرين؛ حيث حققت "زين السعودية" سرعات بمعدل 374 ميغابت في الثانية بتفوق شاسع مقارنة بأقرانها من شركات الاتصالات بنسبة 43٪.

وجاءت "زين السعودية" في المركز الأول ضمن مؤشر توفير خدمات الجيل الخامس (5G) بعد تسجيلها لنسبة 28.4٪. ويعني ذلك أن مستخدمي الجيل الخامس على شبكة "زين السعودية" أمضوا أكثر من ربع وقتهم متصلين بشبكة الجيل الخامس، أكثر من أي مشغل آخر في المملكة والعديد من الدول المتطورة الأخرى.

بالتوازي، وفيما يخص تجربة سرعة التحميل لمستخدمي الجيل الخامس (5G)، استفاد المستخدمون في المملكة من أفضل سرعة تحميل على شبكة "زين السعودية" بمعدل 268 ميغابت في الثانية، بما يفوق بشكل كبير سرعات نظرائها من مزودي الخدمة.

ويقيس المؤشر معدل السرعة الكاملة التي استفاد منها المستخدمون المالكون لأجهزة الجيل الخامس، مع إمكانية الاتصال بشبكة الجيل الخامس، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التحميل على شبكات الجيل الرابع التي يشهدها مستخدمو الجيل الخامس، بالإضافة إلى سرعة التحميل الفعلي على شبكة الجيل الخامس والوقت الذي يقضونه متصلين بكل نوع من الشبكات.

وأشادت "أوبن سيغنال" بتفوق "زين السعودية"؛ واصفة إياه بـ"الإنجاز الرائع" الذي يؤكد تميز شبكتها للجيل الخامس، وإطلاقها الطموح للجيل الخامس الذي حقق تحولًا كبيرًا في تجربة الخدمات المحمولة، خاصة في نواحي السرعة وتوفير الخدمة للمستخدمين.

وأضاف التقرير أيضًا، أن تفوق "زين السعودية" على صعيد توفير الشبكة، يعد مساهمًا كبيرًا في نجاح المملكة عالميًّا في مجال خدمات المحمول، كاشفًا أن المملكة العربية السعودية حققت سجلًا مبهرًا على الصعيد الدولي في تجربة الجيل الخامس، بالمقارنة مع 15 دولة رائدة في هذا المجال.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد لشركة "زين السعودية"، ليكمل سلسلة الإنجازات التي حققتها شبكة الجيل الخامس الخاصة بها منذ إطلاقها، والتي تستند إلى عمق نوعي لاستثمارات البنية التحتية واستراتيجية تشغيلية توازن ما بين النمو والابتكار والتوسع. وهو ما مكّن شركة "زين السعودية" من أن تطلق أكبر شبكة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، ورابع أكبر شبكة جيل خامس على مستوى العالم.

وتوسعت هذه الشبكة منذ إطلاقها في المملكة، وباتت تغطي اليوم نحو 50 مدينة من خلال أكثر من 4700 برج، توفر من خلالها أفضل تجربة لخدمات الجيل الخامس وأسرعها عبر دمج ترددات الجيل الخامس، والتي تمكّن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 غيغابت في الثانية.

وكانت "زين السعودية" أول مشغل اتصالات في العالم يوفر هذه الخاصية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "مرة جديدة تسجل زين السعودية ريادتها الرقمية، وبشهادة مراجع دولية مرموقة. إن مثل هذه الإنجازات تعطينا دفعًا أكبر للاستمرار في المنحى التطويري والتوسعي الذي طالما حافظت عليه "زين السعودية" حتى في أصعب الظروف؛ مستلهمين من طموحات قيادتنا الرشيدة، ومن رؤية المملكة 2030، لتحقيق الأفضل لوطننا.

وأضاف الدغيثر، نؤكد تَوَجُّهنا في أن نكون من رواد الابتكار وقيادة جيل الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز تحقيق التحول الرقمي الشامل في مملكتنا الحبيبة وتنويع اقتصادها ورفع تنافسيتها، والارتقاء بمستوى جودة الحياة وتمكين المجتمع.

وتابع: "نحن على ثقة بأن التوسع النوعي في جودة خدمات شبكة الجيل الخامس لشركة "زين السعودية" ومستوى تغطيتها الجغرافي، سيفتحان الباب على فرص نمو غير محدودة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات المستقبلية".

وتضيف شركة "زين السعودية" تقرير شركة "أوبن سيجنال" إلى سجل إنجازات شبكتها للجيل الخامس التي حظيت -منذ إطلاقها- بتقدير وإشادة محلية وإقليمية وعالمية. وكانت الشركة قد فازت مؤخرًا -للمرة الثانية- بجائزة SpeedTest، المقدمة من شركة "أوكلا (Ookla) العالمية، لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال عام 2020م. كذلك، فازت "زين السعودية"، خلال قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات بـ3 جوائز هي: "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)"، "وأفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس (5G)"، و"أفضل مقدم للحوسبة السحابية".

وعلى الصعيد المحلي، حققت "زين السعودية" مراتب متقدمة في تقرير مؤشرات مستوى جودة وسرعة خدمات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. فتصدرت ضمن تقرير الربع الثالث من عام 2020، المركز الأول في أربع فئات رئيسية يقيسها التقرير، وهي: سرعة الإنترنت الثابت، نشر خدمات الجيل الخامس (5G) على مستوى جميع مناطق المملكة، نشر تغطية الجيل الخامس (5G) في المحافظات، وزمن الوصول إلى الألعاب الإلكترونية الأكثر استخدامًا في المملكة.