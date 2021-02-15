كلية طب جازان تنظم مؤتمرًا حول مرض الإيدز.. الأربعاء المقبل

بمشاركة نخبة من المختصين والممارسين الصحيين والمهتمين

تنظم جامعة جازان ممثلة بكلية الطب بالتعاون مع وزارة الصحة، الأربعاء المقبل؛ فعاليات المؤتمر الخاص بمرض الإيدز، وذلك بقاعة المؤتمرات في فندق الراديسون بلو بمدينة جيزان.



وأوضح عميد كلية الطب بجامعة جازان الدكتور أنور مكين، أن المؤتمر سيعقد بمشاركة نخبة من المختصين والممارسين الصحيين والمهتمين بعلاج مرض الإيدز، ويهدف للتعريف بآخر التطورات في التعامل مع المرض والوضع الحالي للإيدز عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا، والأدوية المتوفرة لعلاجه.



وبيَّن أن المؤتمر يأتي ضمن الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تنفذها كلية الطب خلال العام الحالي.