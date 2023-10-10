أخضر الصالات يرفع استعداده لآسيا.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم السبت، تدريباته بمعسكره الحالي في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، استعدادًا لكأس آسيا المقرر إقامتها بالكويت في الفترة من 2-13 ديسمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وأجرى "الأخضر" تدريباته على صالة وزارة الرياضة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد على تكثيف التمارين اللياقية والبدنية، مختتمًا الحصة التدريبية بمناورة ترفيهية على كامل الصالة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الحارس عبدالله الشمري عن إصابته بكسر في اليد اليسرى، وتم وضع (جبيرة) لها.

من جهة أخرى، عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون كرة قدم الصالات، تم خلالها شرح الحالات التحكيمية والتعديلات الجديدة الذي تم إضافتها مؤخرًا في قانون اللعبة.