النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخضر الصالات يرفع استعداده لآسيا.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم السبت، تدريباته بمعسكره الحالي في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، استعدادًا لكأس آسيا المقرر إقامتها بالكويت في الفترة من 2-13 ديسمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وأجرى "الأخضر" تدريباته على صالة وزارة الرياضة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد على تكثيف التمارين اللياقية والبدنية، مختتمًا الحصة التدريبية بمناورة ترفيهية على كامل الصالة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الحارس عبدالله الشمري عن إصابته بكسر في اليد اليسرى، وتم وضع (جبيرة) لها.

من جهة أخرى، عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون كرة قدم الصالات، تم خلالها شرح الحالات التحكيمية والتعديلات الجديدة الذي تم إضافتها مؤخرًا في قانون اللعبة.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر الصالات يرفع استعداده لآسيا.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفية
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم السبت، تدريباته بمعسكره الحالي في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، استعدادًا لكأس آسيا المقرر إقامتها بالكويت في الفترة من 2-13 ديسمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وأجرى "الأخضر" تدريباته على صالة وزارة الرياضة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد على تكثيف التمارين اللياقية والبدنية، مختتمًا الحصة التدريبية بمناورة ترفيهية على كامل الصالة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الحارس عبدالله الشمري عن إصابته بكسر في اليد اليسرى، وتم وضع (جبيرة) لها.

من جهة أخرى، عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون كرة قدم الصالات، تم خلالها شرح الحالات التحكيمية والتعديلات الجديدة الذي تم إضافتها مؤخرًا في قانون اللعبة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
09:18 PM

أخضر الصالات يرفع استعداده لآسيا.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
61

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم السبت، تدريباته بمعسكره الحالي في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، استعدادًا لكأس آسيا المقرر إقامتها بالكويت في الفترة من 2-13 ديسمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وأجرى "الأخضر" تدريباته على صالة وزارة الرياضة بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد على تكثيف التمارين اللياقية والبدنية، مختتمًا الحصة التدريبية بمناورة ترفيهية على كامل الصالة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الحارس عبدالله الشمري عن إصابته بكسر في اليد اليسرى، وتم وضع (جبيرة) لها.

من جهة أخرى، عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون كرة قدم الصالات، تم خلالها شرح الحالات التحكيمية والتعديلات الجديدة الذي تم إضافتها مؤخرًا في قانون اللعبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,389
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,679
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,258

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة