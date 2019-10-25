الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته استعداداً لتصفيات آسيا

قبل المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية

دشّن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في الرياض، استعدادًا للمغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند مساء غدٍ الاثنين، لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمس، مراناً استرجاعيًا، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مراناً على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.





وضمّت القائمة (23) لاعبًا، على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصانبي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، محمد الكنيدري، إبراهيم محنشي، منصور البيشي، زياد الجهني، بدر منشي، حامد الغامدي، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، حمد اليامي، أيمن يحيى، تركي العمار، خالد الغنام، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

ويحل "الأخضر" في المجموعة الرابعة، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش، حيث سيفتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في 27 أكتوبر الجاري، على أن يلاقي منتخب الكويت في الثلاثين من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من نوفمبر المقبل.