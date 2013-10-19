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إطلاق مشروع الدعم اللوجستي بين وزارة الدفاع و"نوبكو"

لتقديم الخدمات الصحية للمستشفيات العسكرية بمناطق المملكة

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع المرحلة النهائية من مشروع الدعم اللوجستي "خدمات التخزين والنقل والتوزيع للمستشفيات العسكرية" مع الشركة الوطنية للشراء الموحّد (نوبكو) بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل, بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحّد (نوبكو).

ويأتي هذا الإطلاق ضمن اتفاقية الدعم اللوجستي ومستوى أداء الخدمات التي وُقِّعَت بين الخدمات الصحية وشركة نوبكو، لتقديم الخدمات اللوجستية للمستشفيات العسكرية بمناطق المملكة كافة، وتوفير خدمات التخزين والنقل والتوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية بعد خدمة الشراء الموحّد وإدارة عقود المشتريات الطبية بأعلى معايير الجودة لضمان سرعة الإمداد وسلامته.

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إطلاق مشروع الدعم اللوجستي بين وزارة الدفاع و"نوبكو"
سبق

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع المرحلة النهائية من مشروع الدعم اللوجستي "خدمات التخزين والنقل والتوزيع للمستشفيات العسكرية" مع الشركة الوطنية للشراء الموحّد (نوبكو) بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل, بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحّد (نوبكو).

ويأتي هذا الإطلاق ضمن اتفاقية الدعم اللوجستي ومستوى أداء الخدمات التي وُقِّعَت بين الخدمات الصحية وشركة نوبكو، لتقديم الخدمات اللوجستية للمستشفيات العسكرية بمناطق المملكة كافة، وتوفير خدمات التخزين والنقل والتوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية بعد خدمة الشراء الموحّد وإدارة عقود المشتريات الطبية بأعلى معايير الجودة لضمان سرعة الإمداد وسلامته.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
01:44 AM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:07 PM

إطلاق مشروع الدعم اللوجستي بين وزارة الدفاع و"نوبكو"

لتقديم الخدمات الصحية للمستشفيات العسكرية بمناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع المرحلة النهائية من مشروع الدعم اللوجستي "خدمات التخزين والنقل والتوزيع للمستشفيات العسكرية" مع الشركة الوطنية للشراء الموحّد (نوبكو) بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل, بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحّد (نوبكو).

ويأتي هذا الإطلاق ضمن اتفاقية الدعم اللوجستي ومستوى أداء الخدمات التي وُقِّعَت بين الخدمات الصحية وشركة نوبكو، لتقديم الخدمات اللوجستية للمستشفيات العسكرية بمناطق المملكة كافة، وتوفير خدمات التخزين والنقل والتوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية بعد خدمة الشراء الموحّد وإدارة عقود المشتريات الطبية بأعلى معايير الجودة لضمان سرعة الإمداد وسلامته.

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